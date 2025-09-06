Thaïlande: le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections

Le
06 Sep. 2025 à 04h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre élu thaïlandais Anutin Charnvirakul quitte le parlement à Bangkok, le 5 septembre 2025

AFP
Chanakarn Laosarakham
Le Premier ministre élu thaïlandais Anutin Charnvirakul a assuré samedi vouloir organiser, comme il s'y est engagé, des législatives dans un délai de quatre mois.

"Je pense que nous sommes clairs sur le plan politique : nous allons dissoudre le parlement dans quatre mois", a-t-il lancé lors d’une réunion à son siège de son parti, le Bhumjaithai, retransmise par les médias thaïlandais.

"Je vais essayer de former mon cabinet le plus rapidement possible", a-t-il souligné, au lendemain de son élection comme Premier ministre par le Parlement, à la suite de la destitution de Paetongtarn Shinawatra.

Le magnat conservateur a obtenu le soutien du Parti du Peuple, jusque-là principal parti d'opposition, qui a exigé une dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections dans un délai de quatre mois.

Le pouvoir de dissoudre le Parlement relève cependant du roi. Il revient également au souverain d'approuver formellement la nomination d'Anutin Charnvirakul comme Premier ministre.

Anutin Charnvirakul, dont le parti avait lâché Paetongtarn Shinawatra en juin en raison de sa gestion du conflit frontalier avec le Cambodge, avait assuré vendredi, après son élection, qu'il respecterait "tous les accords".

L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte le siège du Parti Pheu Thai à Bangkok, le 29 août 2025

AFP/Archives
Chanakarn LAOSARAKHAM

Il avait par ailleurs assuré qu'il n'y aurait "ni favoritisme, ni persécution, ni vengeance" à l'encontre du père de celle-ci, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra (2001-2006), qui a annoncé vendredi avoir quitté le pays.

La Cour suprême doit se prononcer mardi sur la libération anticipée dont a bénéficié Thaksin peu après qu'il fut rentré d'exil en août 2023. L'ancien dirigeant, qui avait été condamné à huit ans de prison pour corruption, risque une réincarcération, selon certains analystes.

Thaksin, qui a indiqué vendredi s'être rendu à Dubaï, a assuré qu'il entendait revenir au pays d'ici mardi.

"Je prévois de retourner en Thaïlande au plus tard le 8 (septembre, ndlr) afin de me rendre personnellement au tribunal", a-t-il affirmé sur X.

Dans un autre dossier, il avait été acquitté le 22 août du crime de lèse-majesté.

