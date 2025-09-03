Thaïlande: le Premier ministre par intérim enclenche la dissolution du Parlement

Le
03 Sep. 2025 à 04h41 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet 2025

AFP/Archives
Lillian SUWANRUMPHA
Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a lancé une procédure pour dissoudre le Parlement, a annoncé mercredi son parti, après que le principal parti d'opposition a soutenu un candidat rival au poste de Premier ministre.

Phumtham Wechayachai "a soumis un décret de dissolution de la Chambre", a déclaré à l'AFP Sorawong Thienthong, le secrétaire général du parti Pheu Thai.

L'ex-Première ministre Paetongtarn Shinawatra, fille du magnat et lui-même ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, a été destituée la semaine dernière par la Cour constitutionnelle.

Elle avait été suspendue de ses fonctions en juillet après avoir été accusée de ne pas avoir suffisamment défendu la Thaïlande lors d'un appel téléphonique enregistré à son insu avec l'ex-dirigeant cambodgien Hun Sen, en plein conflit frontalier entre les deux pays.

Paetongtarn Shinawatra lors d'une conférence de presse le 29 août 2025 à Bangkok, peu après l'annonce de sa destitution de son poste de Première ministre thaïlandaise

AFP/Archives
Lillian SUWANRUMPHA

Son parti, le Pheu Thai, qui assure depuis l'intérim, cherchait le soutien du Parti du peuple, dans l'opposition, pour appuyer son candidat au poste de Premier ministre.

Mais cette formation a annoncé mercredi soutenir le magnat conservateur Anutin Charnvirakul, chef du parti Bhumjaithai, pour devenir le prochain Premier ministre du pays.

Selon la Constitution thaïlandaise, dissolution doit encore être validée par le roi. Si tel est le cas, une élection devra être organisée entre 45 et 60 jours plus tard.

Alliances et recomposition

Créé par Thaksin Shinawatra, le Pheu Thai s'oppose depuis 20 ans à l'élite pro-monarchie et pro-militaire du royaume. Mais son influence s'affaiblit et il a des difficultés à maintenir sa position, selon les analystes.

Le chef du parti conservateur Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, arrive au siège du gouvernement à Bangkok, le 6 septembre 2024

AFP/Archives
Lillian SUWANRUMPHA

Fort de 143 sièges au Parlement, le Parti du peuple est de son côté la première formation d'opposition. Il soutient désormais le milliardaire Anutin Charnvirakul, ancien allié du Pheu Thai qu'il a abandonné en juin en raison de sa gestion du conflit frontalier avec le Cambodge, contribuant à son déclin.

Héritier d'une fortune dans le génie civil, Anutin avait siégé au gouvernement depuis 2019 comme vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre de la Santé. En 2022, il a dépénalisé le cannabis.

Responsable de la réponse au Covid-19, il avait dû présenter ses excuses après avoir accusé les Occidentaux de propager le virus dans ce royaume dépendant du tourisme.

Le Parti du peuple a déclaré que son soutien à Anutin était subordonné à la dissolution de la Chambre et à la tenue de nouvelles élections dans un délai de quatre mois.

International
THAÏLANDE

