Thaïlande : l'émergence de Move Forward constitue un "grand changement"

Le parti progressiste Move Forward (« Aller de l’avant » en français) est arrivé en tête des législatives, dimanche 14 mai. Son chef de file, Pita Limjaroenrat, est en passe de détrôner les généraux au pouvoir depuis dix ans. Il vient de former une coalition avec les autres formations démocrates. Sophie Boisseau du Rocher, docteure en sciences politiques et chercheuse au Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (IFRI) rappelle que « ce besoin de réformes exprimé par la population thaïlandaise est ressenti depuis plus de 20 ans. »