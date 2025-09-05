Thaïlande: Thaksin quitte le pays quelques heures avant un vote clé au Parlement

L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte le siège du Parti Pheu Thai à Bangkok, le 29 août 2025

L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra a quitté le pays à bord d'un jet privé, quelques heures seulement avant un vote prévu vendredi au Parlement pour désigner un nouveau Premier ministre et qui devrait évincer son parti du pouvoir.

Dans une publication vendredi sur X, Thaksin a déclaré avoir quitté la Thaïlande pour un examen médical à Singapour, mais avoir finalement bifurqué vers Dubaï en raison de la fermeture d'un aéroport.

La Thaïlande peine à se doter d'un nouveau gouvernement depuis la destitution de sa Première ministre Paetongtarn Shinawatra, fille de Thaksin, démise de ses fonctions la semaine dernière pour sa gestion d'une récente crise avec le Cambodge.

Ayant obtenu au Parlement le soutien de l'opposition, Anutin Charnvirakul, autrefois allié du clan Shinawatra est largement pressenti comme le prochain Premier ministre.

"C'est normal de ressentir de l'excitation," a-t-il déclaré à un groupe de journalistes à son arrivée au Parlement avant le vote prévu vendredi.

Le chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, dans la salle du Parlement à Bangkok, le 5 septembre 2025 en Thaïlande AFP

L'ancien ministre de 58 ans est connu pour avoir promu la dépénalisation du cannabis en 2022 tout en maintenant une ligne conservatrice. Il a reçu mercredi le soutien clé du Parti du peuple, principal parti d'opposition majoritaire au Parlement.

Pendant des décennies, la dynastie Shinawatra s'est partagée le pouvoir avec l'élite conservatrice en Thaïlande, mais de récents revers juridiques ont fait décliner son influence.

Le parti Pheu Thai de la puissante famille Shinawatra était au pouvoir depuis les élections de 2023. L'héritière de la dynastie Shinawatra, Paetongtarn, a été suspendue puis destituée par la justice la semaine, cédant sa place à un Premier ministre intérimaire.

Verdict attendu

Le magnat des télécommunications Thaksin Shinawatra avait, lui, été évincé du pouvoir lors d'un coup d'État en 2006 et a passé 15 ans à l'étranger avant de revenir en Thaïlande en août 2023.

Il a immédiatement été condamné à purger une peine de prison de huit ans pour corruption et abus de pouvoir, mais il a été transféré à l'hôpital pour des raisons de santé et a ensuite été gracié par le roi.

La Cour suprême de Thaïlande, le 11 juin 2025 à Bangkok AFP/Archives

La semaine prochaine un verdict de la Cour suprême, devra décider si sa libération anticipée de prison était légale. Certains analystes estiment que le verdict du 9 septembre pourrait entraîner une nouvelle incarcération pour le magnat.

"Je prévois de retourner en Thaïlande au plus tard le huit afin de me rendre personnellement au tribunal", a cependant assuré Thaksin sur X.

Il a précisé qu'il s'était rendu à Dubaï pour "rendre visite à des amis" là-bas, ainsi qu'à des médecins spécialisés en pneumologie et en orthopédie.

Même sans majorité, le parti Pheu Thai a indiqué qu'il présenterait son propre candidat au poste de Premier ministre: Chaikasem Nitisiri, qui a occupé le poste de ministre de la Justice sous un précédent Premier ministre Shinawatra.