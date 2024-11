Thaïlande : un mort et des milliers de déplacés dans des inondations dans le sud

Des inondations provoquées par trois jours de fortes pluies ont fait un mort et des milliers de déplacés dans le sud de la Thaïlande, où davantage de précipitations sont encore attendues, ont annoncé jeudi les autorités.

Les inondations ont causé la mort d'un étudiant dans la province de Narathiwat et contraint plus de 2.700 personnes à quitter leur domicile, a indiqué à l'AFP Wasan Chaitaweewong, le chef des services locaux de secours et de prévention des catastrophes.

Les pluies incessantes ont également obligé à fermer 65 écoles, a-t-il précisé.

Une alerte aux fortes pluies reste en vigueur, avec des précipitations continues prévues sur 70% de la province jusqu'à début décembre, selon le département météorologique thaïlandais.

Plus de 500 soldats et volontaires ont été déployés pour distribuer des kits de secours et aider à l'évacuation des habitants vers des zones plus sûres.

Le gouverneur de Narathiwat, Trakul Totham, a indiqué qu'une équipe a été mise en place pour accélérer le drainage des eaux dans les zones touchées.

Un magasin de vêtements a perdu toute son stock de marchandise dans les inondations. "L'eau est arrivée par l'arrière et nous a pris au dépourvu", a confié une employée à la chaîne locale Amarin TV.

Bien que la Thaïlande soit habituée aux pluies de mousson, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques plus intenses favorisant les inondations dévastatrices, selon les scientifiques.

En 2011, des inondations de grande ampleur en Thaïlande avaient fait plus de 500 morts et endommagé des millions d'habitations à travers le pays.