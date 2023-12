Tournée de Zelensky aux Etats-Unis pour s'assurer du soutien à son pays en guerre

C'est le plaidoyer de la dernière chance: le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplie mardi les réunions, au Congrès et à la Maison Blanche, pour éviter que Washington ne coupe les vivres à son pays en guerre.

Pour la troisième fois en un an, le dirigeant arpentera les couloirs du Congrès américain, théâtre de tractations très tendues autour d'une aide additionnelle pour Kiev.

"Ce sera sa visite la plus importante", a affirmé le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer.

La puissante institution a engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais a buté la semaine dernière sur le nouveau volet réclamé par le président américain Joe Biden -- quelque 61 milliards de dollars.

"Poutine et sa clique"

Les démocrates sont en faveur de ces nouveaux fonds, les républicains pas exactement contre, mais exigent en retour de leur vote des changements majeurs dans la politique migratoire des Etats-Unis.

Sur ce point, les discussions patinent, ce qui n'est pas sans frustrer le président ukrainien.

Graphique montrant les programmes d'aide américains précédemment votés par le Congrès pour l'Ukraine et la dernière demande de financement d'octobre 2023, non approuvée AFP

"S'il y a bien quelqu'un qui se réjouit des tractations sans fin au Capitole, c'est Poutine et sa clique de détraqués", a accusé Volodymyr Zelensky lundi, exhortant le Congrès à se mettre en ordre de marche.

Un message qu'il répètera devant tous les sénateurs américains, réunis à 09H00 (14H00 GMT) pour recevoir le président ukrainien.

Le dirigeant doit ensuite s'entretenir avec le nouveau président de la Chambre des représentants, le speaker républicain Mike Johnson -- un échange qui sera suivi de près par l'ensemble de la classe politique américaine.

Son prédécesseur a été destitué il y a seulement quelques semaines par des élus trumpistes opposés à une aide additionnelle à Kiev, accusé entre autres d'avoir conclu un "accord secret" sur l'Ukraine avec les démocrates.

"A court d'argent"

Le Congrès n'a en théorie que jusqu'à vendredi -- quand commencent les vacances parlementaires -- pour parvenir à un accord sur des fonds supplémentaires pour l'Ukraine. La Maison Blanche a déjà prévenu qu'elle serait "à court d'argent" d'ici la fin de l'année si rien n'était fait.

Les responsables ukrainiens martèlent qu'il leur faut davantage d'armement pour éviter que les frappes russes ne plongent des millions de personnes dans le noir cet hiver, comme l'an dernier.

Un homme aux côtés d'une maison endommagée à Kiev, le 11 décembre 2023 AFP

Le risque d'un effet de contagion n'est pas non plus à exclure, au moment où l'Union européenne discute elle aussi de la poursuite de son aide militaire et financière à Kiev.

Sans nouvelle enveloppe, Vladimir Poutine "va passer au travers de l'Ukraine et traverser l'Europe", a prévenu le sénateur américain Chuck Schumer.

Conscient que le sentiment d'urgence s'est bien émoussé à Washington depuis le début de la guerre, le président Biden a demandé au Congrès de coupler sa demande d'aide pour l'Ukraine à une d'environ 14 milliards pour Israël, un allié des Etats-Unis en guerre contre le Hamas.

Pour l'instant, en vain.

Le dirigeant démocrate recevra son homologue ukrainien en début d'après-midi à la Maison Blanche.

L'occasion pour le président "de recevoir les dernières nouvelles du front (...) mais aussi d'indiquer clairement au peuple ukrainien que nous continuerons à les soutenir en particulier en cette période très difficile", a souligné un porte-parole de l'exécutif américain, John Kirby.

Après une réunion dans le Bureau ovale, les deux hommes tiendront une conférence de presse commune.