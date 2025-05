"Tous monarchistes": les Canadiens saluent le soutien du roi Charles III

"En ce moment, nous sommes tous monarchistes": comme George Monastiriakos, de nombreux Canadiens se réjouissent lundi de la venue de Charles III vue comme une façon pour le pays de clamer haut et fort sa souveraineté face aux menaces d'annexion de Donald Trump.

Cérémonie dans un parc d'Ottawa, la capitale canadienne, parade et discours au Parlement: le souverain effectue une visite hautement symbolique de deux jours dans ce pays dont il est le chef d'Etat.

Et ce déplacement ne réjouit pas que les plus anciens: dans les rues d'Ottawa ou au parc Lansdowne, la foule de tous âges s'est pressée lundi pour voir le couple royal et souligner le symbole derrière cette venue effectuée malgré la maladie du souverain.

A 32 ans, George Monastiriakos se décrit comme républicain, pourtant il se surprend à apprécier cette visite historique du roi Charles III.

"Compte tenu des menaces qui pèsent actuellement sur notre souveraineté, c'est important que le chef d'État vienne ici et prononce le discours du trône en personne", estime-t-il auprès de l'AFP.

"Trump semble avoir une vénération pour tout ce qui est en or et pour le roi, la monarchie britannique en particulier. Je pense donc qu'il sera attentif à cette visite", ajoute-t-il heureux de sentir l'appui de "la couronne britannique et de plus de 50 pays du Commonwealth".

Au Canada, la relation avec la monarchie s'est de plus en plus distendue ces dernières années, mais semble retrouver un peu de couleur parce qu'elle est un symbole canadien qui distingue le pays de son puissant voisin américain, d'après les enquêtes récentes.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses menaces d'annexion répétées, de nombreux Canadiens cherchent à se différencier de leur voisin du sud et sont en quête de stabilité.

"Nous rassembler"

"Il y a tellement d'instabilité de nos jours, nous avons besoin de ce réconfort", lâche Audrey Harrington, 88 ans.

Dans le parc Landsdowne à Ottawa, l'Union Jack, le drapeau britannique, flotte aux côtés de l'emblème canadien rouge et blanc avec la feuille d'érable. Sur les étals, les vendeurs proposent un mélange de nourriture de rue britannique et de produits canadiens comme le sirop d'érable.

Canadiens au parc Lansdowne à Ottawa, Canada, 26 mai 2025 AFP

"Il y a toute cette division en ce moment dans notre pays et je pense que ce sont des moments où nous pouvons nous rassembler", renchérit Kate Punnette qui est venue accompagnée de ses filles.

Derrière son stand, sur lequel elle vend des pommes de terre et des roulés à la saucisse avec de la limonade, Christina Leese, 61 ans, née à Londres et naturalisée canadienne, estime que cette visite est "un rappel de la force du Canada et de ses liens avec la monarchie".

"La venue du roi nous donnera un petit coup de pouce et envoie un message à Trump pour lui signaler que lorsqu'il s'en prend au Canada il s'en prend aussi aux 56 nations du Commonwealth", soutient-elle.

Même au Québec, où une grande majorité des habitants est opposée à la monarchie, ils sont nombreux à dire comprendre l'intérêt et le "message" de cette visite.

"C'est un symbole fort" estime Laurence Wells. Même si la jeune femme de 26 ans s'interroge: "est-ce qu'on est vraiment fiers d'être un dominion anglais?"

Pour la Montréalaise, Geneviève Tourillon, la visite du couple royal représente "beaucoup d'argent". Pour elle, "il y a d'autres façons de se défendre que de faire appel au roi".