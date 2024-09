Trafic de drogue: le cofondateur du cartel de Sinaloa, "El Mayo", plaide "non coupable" à New York

Le cofondateur du cartel mexicain de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a plaidé non coupable vendredi de trafic international de drogue lors de sa présentation devant un tribunal fédéral de New York, a constaté une journaliste de l'AFP.

En tenue de détenu et visiblement diminué physiquement, Ismael Zambada, 76 ans, a plaidé "non coupable" par le biais de son avocat des charges d'association de malfaiteurs en vue de trafic international de cocaïne et de fentanyl qui lui ont été lues par le procureur. Il a eu besoin d'aide pour se lever de sa chaise et quitter la salle d'audience.

La prochaine audience a été prévue le 31 octobre et l'inculpé attendra son procès en prison.

Ismael Zambada avait accepté il y a une semaine son transfert vers New York depuis le Texas où il était détenu depuis son arrestation rocambolesque fin juillet.

Il a déjà plaidé non coupable au Texas de charges de trafic de drogue, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Ismael "El Mayo" Zambada a cofondé le puissant et meurtrier cartel de Sinaloa avec Joaquin "El Chapo" Guzman dans les années 1990 et avait échappé toute sa vie aux polices antidrogue mexicaine et américaine, malgré une récompense de 15 millions de dollars promise par les Etats-Unis.

Il a finalement été arrêté, dans des conditions obscures, près de la ville américaine frontalière d'El Paso, au Texas, le 25 juillet, après avoir atterri du Mexique à bord d'un avion privé en compagnie de Joaquin Guzman Lopez, fils d'"El Chapo".

Le septuagénaire a déclaré avoir été piégé par Joaquin Guzman Lopez, pris en embuscade, kidnappé et emmené de force dans l'avion.