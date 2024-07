Triathlon féminin: les athlètes ont plongé dans la Seine pour la première épreuve des JO

Les triathlètes féminines ont plongé mercredi matin dans la Seine, marquant le coup d'envoi de la première épreuve des Jeux olympiques de Paris dans le fleuve, après le feu vert des organisateurs consécutif à des analyses d'eau jugées bonnes.

Les organisateurs avaient dû annuler les entraînements dans le fleuve et reporter et la course masculine de mardi à mercredi, en raison d'une eau de la Seine considérée comme trop polluée. Cette épreuve masculine aura lieu ultérieurement dans la matinée.

Le départ de l'épreuve féminine a été donné, après un début de matinée pluvieux, à 08h00 (06h00 GMT) au niveau du pont Alexandre-III, en plein cœur de Paris. Les hommes s'élanceront eux à 10h45 (08h45 GMT), du même endroit.

La course masculine devait initialement avoir lieu mardi matin, mais elle avait été reportée pour des "raisons sanitaires", les taux de bactéries relevés "à certains endroits" du parcours étant "encore supérieurs aux limites acceptables".

Après les fortes pluies tombées vendredi et samedi derniers sur la capitale française, l'embellie des conditions météorologiques entre dimanche et mardi a permis une amélioration de la qualité de l'eau.

Un soulagement pour les athlètes, qui risquaient de voir leur triathlon amputé de sa partie natation et transformé en duathlon (enchaînement course à pied, vélo, course à pied).