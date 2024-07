Trois personnes intoxiquées dans un incendie en plein coeur de Paris

Trois personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées s'échappant d'un immeuble d'habitation où un incendie s'est déclaré samedi dans le quartier du Sentier, dans le centre de Paris, ont indiqué les pompiers après qu'un premier bilan provisoire de source policière eut fait état de quatre personnes touchées.

Si l'origine de l'incendie est pour l'heure indéterminé, "aucun élément ne laisse penser qu'il puisse s'agir d'un incendie volontaire" à ce stade, a indiqué à l'AFP le parquet de Paris.

Le feu a pris dans un immeuble d'habitation de six étages vers 13H50 dans le quartier du Sentier, connu pour ses grossistes en textile, a constaté l'AFP.

Une épaisse fumée noire était visible au-dessus des toits en zinc, s'échappant du dernier étage de l'immeuble, avant que les flammes ne soient maîtrisées par les nombreux pompiers dépêchés sur place (20 engins, 85 sapeurs-pompiers de Paris ainsi que des effectifs de la grande couronne mobilisés).

Le toit en feu d'un immeuble d'habitation dans le 2e arrondissement de Paris, le 20 juillet 2024 AFP

Le quartier a rapidement été bouclé par les forces de l'ordre et les rues alentour évacuées, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Le feu très virulent s'est propagé à l'ensemble de l'immeuble, a relaté à des journalistes sur place le colonel Roland Perfetta, commandant des opérations de secours. Nous avons dû très rapidement effectuer un sauvetage par les échelles aériennes et (...) sortir deux personnes par les communications existantes (escaliers, ndlr)."

Selon lui, le feu s'est propagé du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture.

En milieu d'après-midi, la situation était redevenue "favorable", le feu étant "circonscrit". "Les opérations seront cependant de très longue durée avec un dispositif de surveillance à mettre en place ce soir et demain", dimanche, a-t-il encore indiqué.

Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte et confiée au commissariat du centre, a précisé le parquet.

"J'étais au magasin de tissus juste à côté", a expliqué à l'AFP David, 45 ans, un riverain qui ne souhaite pas donner son patronyme. "C'est l'odeur qui nous a alertés, le feu s'est propagé en trois minutes."

En pleurs, Sydney, une touriste américaine de 28 ans, qui n'a pas non plus souhaité donner son nom de famille, semblait paniquée. Elle avait laissé son chien dans un hôtel juste derrière l'immeuble en feu. "Je suis terrifiée, il a fallu que je crie pour que la police me confirme que ce n'était pas mon hôtel" qui brûlait, explique-t-elle.

La jeune femme a reconnu n'être "pas rassurée pour les JO" de Paris qui débutent dans moins d'une semaine. "Je n'entends que des drames à Paris", dit-elle, en allusion aux attaques au couteau ou à la voiture bélier qui ont touché la capitale depuis lundi.

"J'avais déjà entendu parler de l'attaque à côté des Champs-Elysées dans la semaine. Aujourd'hui, c'est le feu", abonde Toni, 41 ans, devant les rubans du périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre. Cet Italien, qui a renoncé à assister aux Jeux olympiques, affirme n'avoir "pas de regrets", "vu ce qu'il se passe en ce moment à Paris".

A quelques mètres, Valérie, 38 ans, attend l'autorisation des policiers pour accéder à son appartement, situé à quelques immeubles du lieu de l'incendie. Assise sur un trottoir, l'aide-soignante explique avoir été prise d'une vive angoisse en voyant l'ampleur du dispositif déployé par les pompiers.

"On s'imagine toujours le pire, surtout lorsqu'on sait que des millions de touristes et vacanciers vont arriver dans la capitale d'ici quelques jours. On se dit forcément que cela va augmenter les risques d'accidents à répétition".