Trump accuse les migrants d'importer des "mauvais gènes" aux Etats-Unis

Donald Trump a encore envenimé sa rhétorique contre les migrants lundi, les accusant d'importer des "mauvais gènes" dans le pays.

Interviewé par un animateur radio, le candidat républicain à la Maison Blanche a assuré que sa rivale démocrate Kamala Harris, actuellement vice-présidente des Etats-Unis, avait laissé rentrer des milliers de "meurtriers" dans le pays, via sa politique migratoire.

"Nombre d'entre eux ont assassiné bien plus d'une personne et ils vivent aujourd'hui tranquillement aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump. Avant d'ajouter: "Ces meurtres, vous savez, je pense que c'est dans leurs gènes."

"Et nous avons beaucoup de mauvais gènes dans notre pays en ce moment", a-t-il lancé.

L'ancien président républicain use dans cette campagne d'une rhétorique de plus en plus violente vis-à-vis des migrants, multipliant les mensonges et les contre-vérités.

A le croire, le pays souffre d'une "invasion" de migrants, qu'il accuse de tous les maux: "violer des jeunes filles américaines", "empoisonner le sang" des Etats-Unis, manger des animaux domestiques.

Lors de sa première campagne pour la Maison Blanche, en 2015, Donald Trump avait déjà choqué avec ses propos sur des migrants clandestins "violeurs".

Il avait alors promis de construire un immense mur le long des 3.000 kilomètres de frontière qui sépare le Mexique des Etats-Unis pour empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain. Un projet qui n'a jamais abouti.