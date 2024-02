Trump condamné à 355 millions de dollars d'amendes pour fraudes financières à New York

L'ancien président américain Donald Trump au tribunal à New York, le 15 février 2024

Coup dur pour Donald Trump: l'ex-président américain a été condamné vendredi à 355 millions de dollars d'amendes pour fraudes financières au sein de son empire immobilier Trump Organization et se voit interdit de diriger des entreprises dans l'Etat de New York pendant trois ans.

L'ancien locataire républicain de la Maison Blanche (2017-2021), un magnat milliardaire qui a bouleversé le système politique de la démocratie américaine et ambitionne d'être réélu en novembre face au démocrate Joe Biden, a fustigé un jugement "totalement bidon".

Dans un document judiciaire de 92 pages, le juge Arthur Engoron de la cour suprême de l'Etat de New York a privé Donald Trump de la gestion de "toute entreprise ou entité juridique à New York pour une période de trois ans" et l'a condamné à payer 354,86 millions de dollars d'amendes.

La procureure générale de cet Etat, Letitia James, avait porté plainte contre lui en octobre 2022 et l'a contraint, avec ses deux fils adultes Donald Jr et Eric Trump et leur groupe familial, à un procès civil pour fraudes, d'octobre à janvier.

Chronologie des échéances politiques et judiciaires de Donald Trump en 2024 AFP

La plus haute magistrate de l'Etat new-yorkais, élue du Parti démocrate, réclamait 370 millions de dollars de dédommagement.

"Véreux"

Elle a salué vendredi "une immense victoire pour cet Etat et ce pays".

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a accusé le juge Engoron d'être "véreux", et la procureure générale "totalement corrompue". L'archifavori des primaires républicaines pour la présidentielle du 5 novembre a une nouvelle fois dénoncé une "ingérence électorale".

Son avocate au procès, Alina Habba, avait auparavant brocardé sur X une "injustice manifeste" envers son client, victime selon elle d'une "persécution incessante" et d'une "chasse aux sorcières politique".

Me Habba a annoncé un appel.

Mais cela ne dispensera pas automatiquement Donald Trump de devoir verser immédiatement les 355 millions de dollars d'amendes, prévient Brian Quinn, professeur de droit à l'université Boston College.

Actifs gonflés

Trump père et fils ont comparu plusieurs fois d'octobre à janvier lors de ce procès civil fleuve, dans un climat politique tendu.

Ils étaient accusés d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization, leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier, pour obtenir des prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance.

La Trump Tower, le 14 janvier 2024 à New York AFP/Archives

Avant même le procès, le juge Engoron, avec qui Donald Trump a des relations exécrables, avait estimé fin septembre dans une ordonnance choc que la fraude était constituée.

Le magistrat avait tranché: le parquet général de New York avait présenté lors de l'enquête "des preuves concluantes qu'entre 2014 et 2021, les prévenus (avaient) surévalué les actifs" du groupe de "812 millions à 2,2 milliards de dollars" selon les années.

En conséquence de "fraudes répétées", le juge Engoron avait déjà ordonné en septembre la liquidation des sociétés gérant par exemple la Trump Tower de la 5e Avenue de Manhattan ou le gratte-ciel de style néo-gothique et bientôt centenaire du 40 Wall Street.

Une décision qui avait été toutefois suspendue en appel.

Ces immeubles sont emblématiques de la réussite du magnat, qui s'était lancé en 2015 dans la campagne présidentielle sur une image d'homme d'affaires et de bâtisseur à succès.

Le juge Engoron assiste aux plaidoiries finales du procès pour fraude civile de la Trump Organization devant la Cour suprême de l'État de New York, le 11 janvier 2024 POOL/AFP/Archives

"Pathologique"

Le juge Engoron a également souligné vendredi que le montant des amendes contre Donald Trump et ses fils (quelque quatre millions de dollars chaque pour Donald Jr et Eric Trump) était justifié par leur comportement durant le procès.

"Leur manque total de contrition et de remords confine au pathologique", écrit le magistrat dans son ordonnance au vitriol.

"Ils sont simplement accusés d'avoir gonflé la valeur de leurs actifs pour faire plus d'argent (...) Donald Trump n'est pas Bernard Madoff. Pour autant, les accusés sont incapables de reconnaître leurs erreurs", a jugé Arthur Engoron.

Durant le procès, dans le prétoire, dans les couloirs du palais de justice de Manhattan et sur les estrades des meetings de campagne pour les primaires républicaines, Donald Trump, 77 ans, n'a cessé de tempêter contre une justice aux mains selon lui des démocrates du président Biden, dénonçant "un procès digne d'une république bananière".

Contrairement aux procès pénaux cette année -- comme celui fixé jeudi au 25 mars pour des paiements afin de faire taire une star de films pornographiques -- Donald Trump et ses fils ne risquaient pas la prison dans cette affaire civile.