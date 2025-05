Trump et Musk face à la presse après des révélations sur les addictions de l'entrepreneur

Donald Trump et Elon Musk à la Maison Blanche, à Washington, le 11 mars 2025

Donald Trump et Elon Musk doivent donner vendredi une conférence de presse, conçue comme un hommage au rôle de conseiller de l'entrepreneur, mais qui pourrait être dominée par des questions sur sa consommation de drogues, décrite par le New York Times dans un article très commenté.

L'annonce de cette apparition commune dans le Bureau ovale est tombée jeudi, alors que les spéculations montaient sur un coup de froid entre le président américain et l'homme le plus riche du monde, par ailleurs le premier contributeur de sa campagne électorale, qui menait depuis janvier une mission de réduction de la dépense publique.

"Ce sera son dernier jour, mais pas vraiment, car il sera toujours avec nous, pour nous aider jusqu'au bout. Elon est formidable!", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Kétamine, ecstasy, champignons

Plus que le bilan de "Doge", la commission dirigée par le patron de Tesla et SpaceX, c'est un article du New York Times qui retenait l'attention vendredi.

Le quotidien affirme que pendant la campagne électorale, l'entrepreneur consommait à la fois de la kétamine, de l'ecstasy et des champignons hallucinogènes, et voyageait avec une boîte remplie de pilules.

Interrogé à ce sujet vendredi, un très proche conseiller de Donald Trump, Stephen Miller, a seulement lancé: "Les drogues qui nous inquiètent sont celles qui traversent la frontière" en provenance du Mexique.

Elon Musk lors d'un événement de campagne à Oaks, en Pennsylvanie (est), le 18 octobre 2024 AFP/Archives

Elon Musk, dont la personnalité a souvent été décrite comme particulièrement instable et obsessionnelle dans la presse américaine, avait dit dans une interview en mars 2024 qu'il consommait "une petite dose (de kétamine) une fois toutes les deux semaines à peu près", ajoutant qu'elle lui était prescrite pour "sortir d'un état d'esprit négatif".

Le New York Times évoque lui une consommation devenue quotidienne de ce puissant anesthésiant aux propriétés euphorisantes et stimulantes, au point que le multimilliardaire aurait confié ressentir des effets secondaires sur sa vessie.

Sous la houlette d'Elon Musk, un ultra-libéral qui voudrait cantonner l'Etat aux seules fonctions sécuritaires, le Doge a initié des coupes massives dans l'aide internationale, des fermetures d'agences fédérales entières et des milliers de licenciements de fonctionnaires.

Mais les estimations des économies réalisées sont très loin du faramineux chiffre de 2.000 milliards de dollars, puis 1.000 milliards de dollars avancé par l'hyperactif entrepreneur de 53 ans.

Conflits d'intérêt

Un site indépendant, le "Doge Tracker", arrive à un total de seulement 12 milliards de dollars.

Elon Musk à la Maison Blanche, à Washington, le 9 mars 2025 AFP/Archives

Arrivé en fanfare à la Maison Blanche, où Donald Trump lui a au début donné une visibilité absolument extraordinaire, le natif d'Afrique du Sud met fin avec amertume à une mission teintée dès le départ de soupçons de conflit d'intérêt.

Via sa société spatiale SpaceX, Elon Musk pilote d'importants contrats passés avec le gouvernement, et ses détracteurs l'accusent de vouloir utiliser son influence politique pour soutenir ses intérêts privés.

Dans une rare critique de Donald Trump, il s'est dit cette semaine "déçu" des dérapages budgétaires selon lui associés à une grande loi économique du président américain.

Elon Musk a aussi regretté que le Doge soit devenu un "bouc émissaire" à Washington.

"Il ne savait vraiment pas ce qu'il faisait ni où il mettait les pieds. Puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de volonté politique pour des coupes budgétaires réellement significatives, que ce soit de la part du président ou du Congrès", explique à l'AFP Elaine Kamarck, experte de la Brookings Institution.

Selon elle, le propriétaire du réseau X (anciennement Twitter), très impopulaire auprès des Américains et abondamment critiqué en Europe où il soutient des formations d'extrême droite, est devenu un "boulet politique".