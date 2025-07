Trump inaugure un nouveau parcours de golf en conclusion de son séjour écossais

Donald Trump a achevé mardi un séjour en Ecosse riche en annonces diplomatiques et commerciales, en inaugurant au son de la cornemuse un nouveau parcours sur son complexe de golf à Balmedie, sur la côte est de ce territoire du Royaume-Uni.

Le président américain, féru de golf, a coupé le ruban lui-même, en présence de ses fils Donald Jr et Eric, dirigeants de la holding familiale propriétaire des lieux, avant d'interpréter sa danse caractéristique sur le tube "YMCA" des Village People.

"Ça va être génial (...) On va faire une partie rapide, puis je retournerai à Washington et on éteindra les incendies partout dans le monde", a déclaré le milliardaire devant un parterre d'invités, parmi lesquels le Premier ministre écossais John Swinney.

Et de poursuivre: "Nous avons un monde qui connaît quelques conflits, mais nous en avons éliminé une grande partie. Nous allons avoir un monde formidable et paisible".

Fichier vidéo Peu avant, le son de la cornemuse a résonné dans le spectaculaire paysage de dunes au bord de la Mer du Nord, tandis que le dirigeant républicain rappelait ses liens familiaux avec l’Écosse, terre natale de sa mère.

"Nous voulions que ce soit le 36 trous le plus incroyable de la planète. Et il n'y a aucun doute que cela a été accompli", s'est félicité son fils, Eric Trump, comparant la façon dont son père avait conçu le parcours à la réalisation de la célèbre Joconde par Léonard de Vinci.

Donald Trump a tapé la première balle sur le parcours flambant neuf, après s'être entretenu avec John Swinney des droits de douane sur le whisky écossais et de la situation à Gaza.

Il est reparti en fin d'après-midi pour les Etats-Unis.

"Bunker naturel"

Le président américain Donald Trump pose sur avec ses fils Eric Trump (à droite) et Donald Trump Jr. (à gauche), ainsi que des membres de leur famille, lors de l'inauguration officielle du parcours Trump International Golf Links à Balmedie, dans le nord-est de l'Écosse, le 29 juillet 2025. AFP

L'ancien promoteur ne perd jamais complètement de vue ses intérêts privés. Depuis son retour au pouvoir en janvier, il a été accusé par des opposants et des ONG d'utiliser sa fonction officielle pour favoriser, d'une manière ou d'une autre, les affaires familiales.

Le nouveau parcours, selon un document distribué à la presse, propose "le bunker naturel le plus grand du monde", "des dunes" et des greens donnant sur l'eau. Il a été conçu "avec une attention particulière pour le respect de l'environnement."

Pourtant, l'autorisation de ce deuxième parcours par les autorités locales fin 2019 avait suscité le mécontentement de certains riverains et élus écologistes.

Le président américain Donald Trump, sous le regard de son fils Eric Trump, inaugure officiellement le parcours "Trump International Golf Links" à Balmedie, dans le nord-est de l'Écosse, le 29 juillet 2025. AFP

Mardi matin, agents secrets et golfeurs se mélangeaient sur l'immense complexe, où le nom Trump est affiché en lettres dorées à l'entrée, avec d'importants contrôles des sacs en présence du président.

Apparaissent aussi au large d'Aberdeen les éoliennes d'un parc offshore, dont Trump n'a pas digéré l'installation et qu'il a qualifiées de "monstruosités".

Lors de ce séjour de quatre jours pleins, entamé vendredi soir, il a alterné la pratique de ce sport et les rendez-vous diplomatiques.

Dimanche et lundi, c'est dans un autre complexe de golf portant son nom, à Turnberry (ouest) qu'il avait reçu d'abord la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, puis le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Fichier vidéo Avec la première il a annoncé un accord commercial par lequel l'Union européenne se résigne à des droits de douane américains de 15%, et qui est vivement critiqué à travers le continent.

Avec le second, il a tenu une longue conférence de presse lors de laquelle il a en particulier promis plus d'aide pour Gaza, et posé un ultimatum de "10 ou 12 jours" au président russe Vladimir Poutine pour cesser les hostilités en Ukraine.