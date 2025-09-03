Trump reçoit le président nationaliste polonais avec des égards particuliers

Le président américain DOnald Trump reçoit le président polonais Karol Nawrocki le 3 septembre 2025 à la Maison Blanche

Donald Trump a reçu mercredi avec des égards particuliers le nouveau président polonais Karol Nawrocki, un nationaliste à la rhétorique décliniste très proche de la sienne.

La guerre en Ukraine devrait dominer la rencontre, alors que les efforts de médiation de Donald Trump restent pour l'instant vains.

Fait rarissime, des avions de combat ont survolé la Maison Blanche sous le regard des deux dirigeants, peu après l'arrivée du chef d'Etat polonais.

Le survol se voulait un hommage à un pilote de l'armée de l'air polonaise ayant trouvé la mort le 28 août lorsque le F-16 qu'il pilotait s'est écrasé lors des préparatifs d'un show aérien en Pologne.

Cette démonstration aérienne "illustre la relation spéciale entre nos deux pays", a commenté la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, auprès de l'AFP.

Karol Nawrocki et Donald Trump s'étaient déjà rencontrés brièvement en mai, pendant que le premier était encore en campagne.

L'historien polonais, admirateur déclaré du milliardaire de 79 ans, avait assisté à un événement religieux à la Maison Blanche.

Il avait aussi posé avec le président américain dans le Bureau ovale, une marque de faveur inhabituelle, soulignant le soutien de Donald Trump à sa candidature.

Le nouveau chef d'Etat polonais, investi le 6 août, a promis de combattre le "déclin" de son pays et de faire passer "les Polonais d'abord", des mots d'ordre très proches de ceux utilisés par Donald Trump pendant sa propre campagne.

Lors de son investiture, Karol Nawrocki avait souligné l'importance de l'alliance de la Pologne avec les Etats-Unis et promis que son pays jouerait un rôle actif dans l'Otan mais sans évoquer l'Ukraine.

Il est extrêmement critique de l'actuel gouvernement pro-européen polonais, dirigé par le centriste Donald Tusk et qui détient l'essentiel des pouvoirs exécutifs.

Le président a toutefois un pouvoir de veto, et Karol Nawrocki l'a utilisé très récemment pour bloquer un projet de loi prolongeant la protection et les aides aux réfugiés ukrainiens vivant en Pologne.

Si les présidents polonais et américain sont sur la même longueur d'onde idéologique, leurs intérêts stratégiques pourraient toutefois diverger un peu.

Varsovie souhaite que les Etats-Unis maintiennent une présence militaire forte en Pologne, qui a par ailleurs été un solide soutien de l'Ukraine depuis l'invasion par la Russie, en février 2022.

Donald Trump entend lui conditionner tout soutien militaire américain à des efforts financiers ou commerciaux des pays concernés.

Il refuse pour sa part d'attribuer la responsabilité de la guerre en Ukraine à la Russie.

Les tentatives de médiation du président américain n'ont jusqu'ici rien donné. En particulier, son projet de réunir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine autour d'une même table est pour l'heure bloqué.