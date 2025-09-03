Trump reçoit le président nationaliste polonais avec tous les égards

Le président américain Donald Trump, à gauche, et le président polonais Karol Nawrocki, à droite, devant la Maison Blanche le 3 septembre 2025

Donald Trump a reçu mercredi avec des égards particuliers le nouveau président polonais Karol Nawrocki, un nationaliste à la rhétorique décliniste très proche de la sienne.

Il s'est dit prêt à déployer "plus" de militaires américains dans le pays.

"Nous n'avons même jamais pensé retirer des militaires de Pologne (...) Nous aiderons la Pologne à se protéger", a encore dit le président américain, assis aux côtés de son invité dans le Bureau ovale.

"Aujourd'hui, nous avons 10.000 soldats (américains) et cela signale au monde et aussi à la Russie que nous sommes ensemble", a dit Karol Nawrocki.

Fichier vidéo Il a souligné que la Pologne n'était pas un "passager clandestin" dans l'Otan, en mettant en avant le niveau de dépenses militaires du pays, dont il a promis qu'elles atteindraient 5% du Produit intérieur brut.

Il s'agit du seuil fixé par le président américain pour le budget de défense des membres de l'alliance de défense transatlantique.

Salut aérien

Fait rarissime, des avions de combat ont survolé la Maison Blanche sous le regard des deux dirigeants, peu après l'arrivée du chef d'Etat polonais.

Le survol se voulait un hommage à un pilote de l'armée de l'air polonaise ayant trouvé la mort le 28 août lorsque le F-16 qu'il pilotait s'est écrasé pendant les préparatifs d'un show aérien en Pologne.

Le pilote en question, Maciej Krakowian, dit "Slab", était à 37 ans l'un des aviateurs polonais les plus expérimentés et les plus reconnus.

Les avions de combat ont survolé la Maison Blanche mercredi dans une formation particulière ("missing man", "formation du disparu"), réservée à ce type d'hommage.

Ce salut aérien "illustre la relation spéciale entre nos deux pays", a commenté la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, auprès de l'AFP.

Karol Nawrocki et Donald Trump s'étaient déjà rencontrés brièvement en mai, pendant que le premier était encore en campagne.

L'historien polonais, admirateur déclaré du milliardaire de 79 ans, avait assisté à un événement religieux à la Maison Blanche.

"Polonais d'abord"

Il avait aussi posé avec le président américain dans le Bureau ovale, une marque de faveur inhabituelle, soulignant l'appui de Donald Trump à sa candidature, un soutien que le président américain n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler mercredi.

Le nouveau chef d'Etat polonais, investi le 6 août, a promis de combattre le "déclin" de son pays, ainsi que de faire passer "la Pologne d'abord" et "les Polonais d'abord", des mots d'ordre très proches de ceux utilisés par Donald Trump pendant sa propre campagne.

Lors de son investiture, Karol Nawrocki avait souligné l'importance de l'alliance de la Pologne avec les Etats-Unis et promis que son pays jouerait un rôle actif dans l'Otan mais sans évoquer l'Ukraine.

Le président américain Donald Trump et le président polonais Karol Nawrocki à la Maison Blanche le 3 septembre 2025 AFP

Il est extrêmement critique de l'actuel gouvernement pro-européen polonais, dirigé par le centriste Donald Tusk et qui détient l'essentiel des pouvoirs exécutifs.

Le président a toutefois un pouvoir de veto, et Karol Nawrocki l'a utilisé très récemment pour bloquer un projet de loi prolongeant la protection et les aides aux réfugiés ukrainiens vivant en Pologne.

Les tentatives du président américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'ont jusqu'ici rien donné, malgré une intense activité diplomatique.

En particulier, son projet de réunir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine autour d'une même table est pour l'heure bloqué.