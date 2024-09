Trump "sain et sauf" après des tirs près de lui, selon son équipe de campagne

L'ancien président des Etats-Unis et candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, lors d'une conférence de presse à Rancho Palos Verdes (Californie), aux Etats-Unis, le 13 septembre 2024

Donald Trump est "sain et sauf" après des tirs près de lui, a annoncé dimanche son équipe de campagne, deux mois après la tentative d'assassinat qui a visé le candidat républicain à la présidentielle américaine.

L'ancien président, qui se trouvait dans son club de golf en Floride selon des médias, est "sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui", a déclaré dans un communiqué Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump, ajoutant qu'il n'y avait "pas plus de détails pour le moment".

Le Secret Service, chargé de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a annoncé sur X qu'il "enquêtait avec le bureau du shérif du comté de Palm Beach sur un incident concernant l'ancien président Donald Trump qui s'est déroulé peu avant 14H00 (18H00 GMT)".

"L'ancien président est sain et sauf", a confirmé le Secret Service. Son responsable de la communication Anthony Guglielmi a par ailleurs annoncé sur X un point presse plus tard dans la journée pour donner des "détails supplémentaires".

Le cortège de l'ancien président des Etats-Unis et candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, devant le Trump International Golf Club, à West Palm Beach (Floride), aux Etats-Unis, le 23 mars 2023 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Mais on ne sait pas qui aurait tiré ces coups de feu et encore moins si l'ancien président des Etats-Unis de 78 ans en aurait été la cible.

D'après de tout premiers éléments de la presse locale, il pourrait s'agir également d'une dispute entre deux personnes près du club de golf de M. Trump.

Cet incident survient dans une campagne déjà totalement folle qui a vu en quelques semaines le candidat républicain échapper à une tentative d'assassinat, le président démocrate Joe Biden jeter l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris le remplacer au pied levé.

Biden et Harris "soulagés"

Joe Biden et Kamala Harris se sont dit "soulagés" que Donald Trump soit "sain et sauf". Selon un communiqué de la Maison Blanche, le président et sa vice-présidente "seront régulièrement tenus informés par leurs équipes".

Le 13 juillet, l'ex-président (2017-2021) qui aspire à le redevenir avait été blessé à l'oreille par les tirs qui avaient fait un mort et deux blessés dans l'assistance d'un meeting en Pennsylvanie, l'un des six ou sept Etats clés de la présidentielle, dans le nord-est du pays.

L'ancien président des Etats-Unis et candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, avec du sang sur le visage après des tirs l'ayant visé, entouré d'agents du Secret Service à Butler (Pennsylvanie), aux Etats-Unis, le 13 juillet 2024 AFP

Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, ont fait le tour du monde et ont bouleversé la campagne pour le scrutin du 5 novembre.

Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins cinq agents de cette unité.

Une semaine plus tard, le 21 juillet, sous la pression de son propre camp démocrate après un débat calamiteux contre Donald Trump, le président Biden, 81 ans, avait renoncé à se représenter et laissé la place à sa vice-présidente Harris.

Depuis, la campagne a pris un tour très acrimonieux entre le milliardaire et tribun républicain et sa rivale de 59 ans, ancienne procureure et sénatrice de Californie.