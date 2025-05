Trump soigne la sortie de Musk, qui veut rester son "ami" et "conseiller"

L'homme d'affaires et ex-conseiller du président américain Donald Trump, Elon Musk, avec un oeil au beurre noir lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 30 mai 2025

Donald Trump a soigné vendredi la sortie d'Elon Musk, qui a assuré vouloir rester "l'ami et le conseiller" du président américain, tout en balayant de récentes révélations sur sa consommation de drogue.

Leur conférence de presse commune dans le Bureau ovale, marquant la fin de l'inédite aventure gouvernementale du multimilliardaire, a pris d'emblée une tournure curieuse, puisque le patron de SpaceX, Tesla et du réseau X est apparu avec un oeil au beurre noir, selon lui causé en jouant avec son petit garçon.

Donald Trump a salué la mission de réduction de la dépense publique menée par l'homme le plus riche du monde, estimant que "les Américains avaient une dette" envers lui. Le président américain a aussi condamné "les scandaleuses attaques, les calomnies et les mensonges" ayant selon lui visé Elon Musk.

Lequel s'est bien gardé de critiquer à nouveau les orientations budgétaires selon lui trop dispendieuses de Donald Trump, après avoir confié dans une interview être "déçu" par une grande loi économique actuellement examinée au Congrès.

Elon Musk a seulement déploré devant les journalistes que Doge, le "département à l'efficacité gouvernementale" qu'il a piloté, soit devenu un "croque-mitaine" accusé à tort de vouloir sabrer certaines dépenses.

Donald Trump a offert à son allié, premier contributeur de sa campagne électorale, une clé en or et assuré que son allié ferait à l'avenir des "allées et venues" avec la Maison Blanche, comme pour couper court aux rumeurs sur un froid entre les deux hommes.

Kétamine, ecstasy, champignons

Le président américain Donald Trump (D) serre la main de son ex-conseiller l'homme d'affaires Elon Musk (G) lors d'une conférence de presse dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, aux Etats-Unis, le 30 mai 2025 AFP

Elon Musk a par ailleurs balayé les révélations du New York Times vendredi sur sa consommation importante de drogues, mais sans y répondre sur le fond.

Il a plutôt accusé le grand quotidien d'avoir propagé des "mensonges" sur les relations entre Donald Trump et la Russie: "C'est de ce New York Times dont on parle? Passons à autre chose."

Le journal affirme que pendant la campagne électorale, l'entrepreneur consommait d'importantes quantités de kétamine, un anesthésiant aux effets stimulants, mais aussi de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes et des médicaments.

Tout de noir vêtu et coiffé comme à son habitude d'une casquette, Elon Musk, coutumier des apparitions publiques bizzares, n'a pas dérogé à la règle vendredi, avec son ecchymose bien visible à l'oeil droit.

Le multimilliardaire a assuré qu'il avait reçu un coup de son fils: "Je m'amusais avec le petit X et je lui ai dit de me frapper au visage. Et il l'a fait".

Le petit garçon âgé de cinq ans, que l'on avait vu se curant le nez en février dernier aux côtés de son père dans le Bureau ovale, ne l'accompagnait pas vendredi.

"Je n'étais pas du tout à proximité de la France", a aussi plaisanté l'entrepreneur, faisant allusion à une récente vidéo dans laquelle on voit Brigitte Macron tendre vivement les mains vers le visage de son mari, le président Emmanuel Macron, à la sortie d'un avion.

Conseil conjugal

L'homme d'affaires Elon Musk, ex-conseiller du président américain Donald Trump, lors d'une conférence à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 30 mai 2025 AFP

Entre des questions sur Gaza, la Chine ou le budget, Donald Trump a été interrogé sur cette scène devenue virale.

Le président américain, amusé, a lancé en guise de conseil conjugal: "Il faut s'assurer que la porte est bien fermée". Avant d'ajouter: "Je lui ai parlé, et il va bien, ils vont bien".

Sous la houlette d'Elon Musk, Doge a initié des coupes massives dans l'aide internationale, des fermetures d'agences fédérales entières et des milliers de licenciements de fonctionnaires.

Mais il n'a pas, loin de là, atteint les objectifs extrêmement drastiques qu'il s'était fixés. Son action a aussi été marquée par des accrochages parfois publics avec des ministres et conseillers de Donald Trump.

Le multimilliardaire a répété vendredi qu'à terme Doge, critiqué pour ses méthodes brutales et opaques, arriverait à réduire de "1.000 milliards de dollars" le "gaspillage" dans la dépense publique, un chiffre jugé irréaliste par tous les experts.

Un site indépendant, le "Doge Tracker", arrive à un total de seulement 12 milliards de dollars économisés jusqu'ici.

L'action d'Elon Musk au gouvernement l'a rendu très impopulaire aux Etats-Unis, tandis qu'en Europe, sa défense des idées et partis de l'extrême-droite a suscité l'indignation dans plusieurs pays.