Trump souffre d'insuffisance veineuse, après avoir fait état de jambes enflées

Donald Trump souffre d'insuffisance veineuse chronique, a annoncé jeudi la Maison Blanche, après que le président américain de 79 ans a fait état de "légers gonflements du bas de ses jambes", une pathologie courante à son âge.

Des examens "approfondis" ont révélé ce problème circulatoire, qui entraîne une accumulation de sang dans les membres inférieurs.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a qualifié cette affection de "bénigne et courante, particulièrement chez les individus de plus de 70 ans", avant de préciser qu'aucune "thrombose veineuse profonde ou de maladie artérielle" n'avait été découverte.

Spécialiste de médecine interne à Tucson (Arizona), Matt Heinz confirme à l'AFP que l'insuffisance veineuse chronique est "assez courante" en particulier chez les sujets âgés. Elle résulte d'une moindre efficacité des valvules veineuses, qui servent à rediriger le sang vers le coeur, en raison du vieillissement, d'obésité ou d'inactivité, explique-t-il.

S'il "ne veu(t) pas dire que ce n'est rien du tout", "son cas ne semble pas nécessiter de traitements invasifs", comme le remplacement chirurgical de valves, estime le médecin hospitalier.

"Il est plutôt question de bas de contention, d'activité, et peut-être de perdre un peu plus de poids", conseille Matt Heinz. "Plus d'activité ne veut pas dire rouler en voiturette de golf, ça veut dire marcher", souligne-t-il.

Tous les résultats des examens de Donald Trump "étaient dans les normes" et "le président demeure en excellente santé", a insisté Karoline Leavitt.

Ecchymoses

La porte-parole de la Maison Blanche a également répondu aux spéculations grandissantes sur les réseaux sociaux autour d'un éventuel problème de santé du président républicain, après la publication de photos montrant des ecchymoses sur ses mains.

Selon elle, elles sont la conséquence associée "de fréquentes poignées de mains" et de sa prise d'aspirine, "dans le cadre d'une prescription préventive cardiovasculaire standard".

La main droite du président américain Donald Trump avant d'embarquer à bord de l'hélicoptère Marine One à la Maison Blanche, le 15 juillet 2025 à Washington AFP

En janvier, Donald Trump était devenu le plus vieux président à entrer en fonction de l'histoire des Etats-Unis, remplaçant Joe Biden, qui avait quitté le pouvoir à 82 ans.

Le milliardaire républicain se vante fréquemment d'être "en pleine forme" et ses services ont même publié récemment une image le montrant en Superman.

En avril, l'équipe médicale de la Maison Blanche l'avait décrit comme en "excellente santé cognitive et physique" après sa première visite médicale depuis son retour au pouvoir.

Donald Trump accuse régulièrement l'entourage de Joe Biden, qui l'avait battu en 2020, d'avoir cherché à masquer le déclin du président démocrate octogénaire.

Joe Biden s'était retiré tardivement de la course à la présidentielle de 2024, sur fond d'inquiétudes quant à son état de santé après un débat calamiteux face à Donald Trump.

En mai, un cancer de la prostate a été diagnostiqué à l'ancien président démocrate.

