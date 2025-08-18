Trump, Zelensky et les Européens affichent leur volonté de travailler ensemble à la paix en Ukraine

Par Aurelia END avec les bureaux de l'AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche,le 18 août 2025

"Cette guerre va se terminer", a dit Donald Trump lundi en recevant Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, qui ont affiché leur volonté de travailler ensemble à la paix et à la sécurité future de l'Ukraine.

Les discussions multilatérales entamées dans une salle de réception de la Maison Blanche ont été interrompues momentanément le temps que le président américain s'entretienne au téléphone avec Vladimir Poutine, selon une source proche des discussions contactée par l'AFP.

La négociation a repris ensuite dans le Bureau ovale, a fait savoir Kiev.

"Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump, c'était vraiment la meilleure", a déclaré le chef de l'Etat ukrainien en début d'après-midi.

Avant le format élargi aux dirigeants européens, les deux hommes avaient eu un entretien bilatéral dans le Bureau ovale, où ils ont répondu à quelques questions des journalistes sur un ton cordial et par moments badin, à l'extrême opposé de l'humiliation publique subie par Volodymyr Zelensky au même endroit fin février.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (à partir de la gauche), le Premier ministre Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancellier Friedrich Merz et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, le 18 août 2025 à la Maison Blanche AFP

"Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre", a dit le président ukrainien, à qui le vice-président JD Vance avait reproché la dernière fois de ne pas être assez reconnaissant du soutien américain.

Cessez-le-feu

Fichier vidéo Volodymyr Zelensky a revêtu une veste de costume noire et une chemise noire qui lui ont valu les compliments de Donald Trump, extrêmement sensible aux marques de respect protocolaire, à son arrivée.

"J'adore!", a dit le président américain en désignant la mise de son invité, violemment critiqué par les partisans de Donald Trump en février pour son habituelle tenue d'inspiration militaire, jugée trop décontractée.

Donald Trump a assuré devant des dirigeants européens que Vladimir Poutine, qu'il avait accueilli vendredi en Alaska, était "d'accord pour que la Russie accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime à la Maison Blanche, sous les yeux des présidents français Emmanuel Macron et américain Donald Trump, le 18 août 2025 AFP

Il a couvert ses invités de compliments amicaux. Ces derniers l'ont remercié vivement pour ses efforts de médiation.

La seule note un peu discordante est venue du chancelier allemand, qui a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu préalable aux négociations d'un accord de paix, alors que le président américain répète désormais que ce n'est pas une étape indispensable.

"Travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur la Russie", a dit Friedrich Merz, alors que le plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale se poursuit, avec encore lundi des attaques de drones et de missiles balistiques russes contre l'Ukraine.

"Très bonne protection"

Avant que ne commencent les discussions avec les Européens, le président américain a dit à son homologue français Emmanuel Macron lors d'un échange apparemment capté à son insu par un micro, et en parlant de Vladimir Poutine: "Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi. Vous comprenez? Aussi dingue que ça paraisse".

Donald Trump, cette fois publiquement, a assuré que les Etats-Unis "seraient impliqués" dans la sécurité future de l'Ukraine, un sujet crucial pour Kiev et les Européens.

"Nous leur donnerons une très bonne protection", a-t-il promis.

Moscou s'oppose à toute garantie de sécurité qui s'inscrirait dans le cadre de l'Otan.

Le président américain Donald Trump (d) et son homologue russe Vladimir Poutine, à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025 AFP

Le président américain a rencontré son homologue russe vendredi en Alaska, mais leur réunion n'a débouché sur aucune annonce.

Dans un ballet diplomatique inédit, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président finlandais Alexander Stubb et le président français Emmanuel Macron sont arrivés les uns après les autres à la Maison Blanche, pour faire bloc autour de Volodymyr Zelensky.

Fichier vidéo Le président ukrainien avait redit lundi, avant de venir à la Maison Blanche, qu'il ne fallait pas que la Russie soit "récompensée" pour avoir envahi son pays en février 2022.

Le président américain, qui n'a jamais désigné Moscou comme responsable du conflit, a évoqué à nouveau lundi la question d'"échanges de territoires".