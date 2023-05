Turquie : Erdogan réélu président pour un troisième mandat

"Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années", a lancé Recep Tayyip Erdogan , au terme d'une élection qui l'a contraint pour la première fois à un second tour.

"Je suis profondément triste face aux difficultés qui attendent le pays", a déclaré le candidat malheureux et chef du principal parti de l'opposition turque, depuis le siège de son parti à Ankara,

"C'est la bonne personne; j'attends d'Erdogan qu'il continue d'apporter de bonnes choses au pays et d'abord qu'il redresse l'économie", espérait Nisa Sivaslioglu, 17 ans, en se précipitant vers le gigantesque palais présidentiel à Ankara où le nouveau vainqueur était attendu dans la nuit.

Certains dirigeants étrangers ont félicité Erdogan avant même l'annonce officielle des résultats, comme le Premier ministre hongrois d'extrême-droite Viktor Orban, ou l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.

'autres les ont ensuite rejoint. Vladimir Poutine a félicité le président pour sa réélection, "preuve évidente" du soutien de la population turque. Le président ukrainien en a fait de même.

Emmanuel Macron a aussi partagé ses félicitations, estimant que "la France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble". Parmi ces "défis", il a cité le "retour de la paix en Europe, l'avenir de notre Alliance euro-atlantique, la mer Méditerranée"

Campagne difficile pour l'opposition

Ni le désir de changement et d'ouverture d'une partie de l'électorat, ni l'inflation sévère qui mine la Turquie, ni les restrictions aux libertés et l'hyperprésidentialisation d'un pouvoir qui a envoyé des dizaines de milliers d'opposants derrière les barreaux ou en exil, n'ont donc pesé face au désir de sécurité et de stabilité qui s'était déjà exprimé au premier tour du scrutin.