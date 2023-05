Turquie : quels sont les enjeux de l’élection présidentielle ?

La Turquie traverse une grave crise économique. Dans le pays, l'inflation est galopante. Dimanche 28 mai, Recep Tayip Erdoğan affronte Kemal Kiliçdaroglu lors du second tour de la présidentielle. Nora Séni, économiste française, historienne et géo-politicienne spécialiste de la Turquie, décrypte la situation et less enjeux de cette élection.