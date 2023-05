Turquie : à quoi s'attendre pour ce 3ème mandat d'Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un 3è mandat malgré la grave crise économique que traverse le pays. Se dirige-t-on vers une Turquie plus religieuse et plus nationaliste ? Décryptage avec Marie Jégo, journaliste au Monde, et notre envoyé spécial à Istanbul Guillaume Villadier.