Turquie : vers un second tour inédit

Le dépouillement des votes du scrutin présidentiel et législatif, qui s’est tenu dimanche 14 mai, est presque terminé. La tendance devrait se confirmer : les deux principaux candidats, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kiliçdaroglu, devraient s’affronter lors d’un second tour le 28 mai prochain. Notre envoyé spécial, Guillaume Villadier fait le point.