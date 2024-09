Typhon Yagi au Vietnam: inondations monstres dans le nord, nouveau bilan de 82 morts

Les secouristes s'activent mardi pour venir en aide aux milliers de personnes bloquées sur les toits en raison d'inondations dans le nord du Vietnam, après le passage destructeur du typhon Yagi, qui a fait 82 morts selon un nouveau bilan.

Les autorités locales ont annoncé l'évacuation de plus de 59.000 personnes contraintes de quitter leur logement dans la province de Yen Bai, dans le nord du Vietnam, où près de 18.000 habitations ont été partiellement submergées.

Fichier vidéo Dans la capitale Hanoï, où le fleuve Rouge a débordé de son lit, des riverains ont aussi quitté leurs domiciles face à la montée des eaux.

"J'ai tout perdu, tout. J'ai dû me réfugier à l'étage pour avoir la vie sauve. Nous n'avons pu prendre aucun de nos meubles. Tout est submergé maintenant", déplore Phan Thi Tuyet, une habitante âgée de 50 ans.

Accompagnée de ses deux chiens sur un canot, elle assure à l'AFP n'avoir jamais rien vu de tel.

Deux jours après le passage de Yagi, le Vietnam reste aux prises avec les conséquences meurtrières de la tempête, qui a détruit des maisons et des infrastructures de transport, et endommagé des usines, avec des rafales dépassant les 150 kilomètres par heure.

Le typhon, qui a touché terre samedi matin vers Haïphong avant de s'affaiblir dimanche soir, est considéré par des météorologistes comme le plus puissant qui a frappé la région au cours des trente dernières années.

Cette photo aérienne montre les rues inondées de la ville de Thai Nguyen, après le passage du typhon meurtrier Yagi, dans le Nord du Vietnam, le 10 septembre 2024 AFP

Le dernier bilan en date fait état de 82 morts et 64 disparus, a indiqué mardi la chaîne d'Etat VTV.

Les inondations et les glissements de terrain ont aussi blessé 752 personnes, ont précisé les responsables en charge des catastrophes naturelles dans un rapport.

Quelque 429 communes réparties dans 17 provinces du Nord sont concernées par des alertes inondations et glissements de terrain émises par les autorités. Les eaux ont monté à un niveau record dans la ville de Yen Bai, ont indiqué des météorologistes.

25.000 arbres arrachés à Hanoï

Des personnes naviguent sur un bateau dans une rue inondée de la capitale vietnamienne Hanoï, quelques jours après le passage du typhon meurtrier Yagi, le 10 septembre 2024 AFP

Mardi matin, le niveau de l'eau atteignait le toit des maisons à un étage, dans certains zones des villes de Yen Bai et Thai Nguyen, où des habitants se sont réfugiés sur le toit, a constaté l'AFP sur place.

Les équipes de secours essaient d'atteindre les zones résidentielles, pour mettre hors de danger les personnes âgées et les enfants. Sur les réseaux sociaux, des proches des personnes bloquées par les eaux ont lancé des appels désespérés à l'aide et au ravitaillement.

A Hanoï, où des travailleurs s'affairent à retirer les arbres tombés dans les rues, les autorités ont suspendu une ligne de train passant par le pont Long Bien, et bloqué l'accès à un autre important pont aux véhicules lourds.

Les autorités locales ont annoncé que Yagi avait arraché plus de 25.000 arbres dans la capitale. Des troncs massifs ont bloqué certaines artères routières et provoqué des embouteillages monstres.

Le district de Hoan Kiem, prisé des touristes, a évacué 460 personnes mardi. Des prévisionnistes ont indiqué que le centre-ville était sous la menace de la montée des eaux plus tard dans la journée de mardi.

"Après la tempête, le ciel est clair et magnifique. Mais il a montré les conséquences de la tempête, avec des arbres tombés et des destructions", a déclaré Dang Duc Thuc, un habitant de 62 ans. "Cette tempête est historique, la plus forte depuis celle de 1971."

Cette photo montre des bananiers arrachés par le typhon Yagi dans la capitale vietnamienne Hanoï, le 10 septembre 2024 AFP

Lundi, un pont routier s'était effondré dans la province de Phu Tho, au nord-est de la capitale, entraînant dans sa chute plusieurs véhicules.

Des images diffusées par les médias d'Etat ont montré l'imposante infrastructure en treillis tomber d'un bloc dans les eaux boueuses du fleuve Rouge.

Production interrompue dans les usines

Cinq personnes ont été secourues, mais huit autres sont toujours portées disparues mardi, selon les autorités.

La tempête a également provoqué d'importantes coupures d'électricité, affectant le fonctionnement des usines, un "désastre" déploré par des responsables économiques locaux.

Un homme navigue en bateau sur le fleuve Rouge dans la capitale vietnamienne Hanoï, en prises avec les conséquences dramatiques du passage du typhon Yagi, le 10 septembre 2024 AFP

Plus de 80 entreprises japonaises ont souffert de dégâts liés au typhon, notamment des bâtiments d'usine, des machines, des matières premières et des produits, a expliqué à l'AFP Susumu Yoshida, de la chambre japonaise de commerce et de l'industrie au Vietnam.

Certaines d'entre elles ont suspendu, totalement ou partiellement, leur production, et plusieurs ne redémarreront pas l'activité avant la fin de semaine, a-t-il précisé.

Le nord du Vietnam abrite des sites qui fournissent des géants de l'électronique comme Samsung et Foxconn, dont les produits sont ensuite acheminés dans le monde entier, notamment via le port d'Haïphong.

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.