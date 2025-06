Ukraine: 14 morts à Kiev, Zelensky dénonce "l'une des pires attaques" russes

Au moins 14 personnes, dont un Américain, ont péri à Kiev dans la nuit de lundi à mardi dans "l'une des pires attaques" russes contre la capitale ukrainienne, selon le président Volodymyr Zelensky, au moment où les pourparlers entre Kiev et Moscou sont dans l'impasse.

Cette nouvelle salve d'attaques menées par l'armée russe, qui bombarde quotidiennement le territoire ukrainien depuis le lancement de son invasion en 2022, intervient en plein sommet du G7 au Canada, où la guerre en Ukraine est éclipsée par les hostilités entre Israël et l'Iran.

"Kiev a subi l'une des pires attaques" russes avec "plus de 440 drones et 32 missiles", a dénoncé M. Zelensky sur X, affirmant que plusieurs autres régions du pays, en plus de celle de la capitale, avaient été visées.

Selon Igor Klymenko, ministre de l'Intérieur, "27 sites" ont été pris pour cibles à Kiev, dont "des immeubles résidentiels, des établissements éducatifs et des infrastructures critiques".

Au total, 14 personnes sont mortes à Kiev et une autre à Odessa, ville portuaire du Sud, a-t-il précisé, M. Zelensky évoquant un total à ce stade de 75 blessés.

Dans la capitale ukrainienne, des journalistes de l'AFP ont entendu le survol de drones et des explosions ont retenti alors que les systèmes de défense aérienne étaient activés.

Des sauveteurs ukrainiens fouillent les décombres d'un immeuble résidentiel endommagé par une frappe de missiles russes, le 17 juin 2025 à Kiev AFP

Plusieurs dizaines d'habitants se sont réfugiés dans une station de métro du centre-ville servant d'abri, et ont dormi sur des matelas, certains avec leurs animaux de compagnie.

"Une autre nuit difficile. Une autre attaque, des blessés, des maisons détruites, la douleur et la peur humaines", a déploré Timour Tkatchenko, le chef de l'administration militaire municipale.

"Dans le district de Solomianski, un citoyen américain de 62 ans est décédé dans une maison située en face de l'endroit où les médecins portaient assistance aux blessés", a annoncé, pour sa part, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Immeubles détruits

Des photos de Kiev au petit matin publiées par l'AFP montraient des pans d'immeubles détruits, des sauveteurs en train de rechercher des victimes parmi les décombres et des pompiers combattant des incendies.

Des habitants en état de choc attendent pendant que des sauveteurs ukrainiens effectuent des recherche dans un immeuble résidentiel fortement endommagé par une frappe de missile russe, le 17 juin 2025 à Kiev AFP

Plus de 1.000 domiciles sont coupés du réseau électrique, selon DTEK, le principal opérateur énergétique ukrainien.

La ville portuaire d'Odessa a aussi subi des attaques. "Malheureusement, le corps d'une femme de 60 ans a été retrouvé sous les décombres", a déclaré le gouverneur de la ville Oleg Kiper, faisant état état également de 17 blessés.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé des attaques révélant du "pur terrorisme", estimant que son homologue russe Vladimir "Poutine agit ainsi uniquement parce qu'il a les moyens de poursuivre la guerre".

"Il veut que la guerre continue", a-t-il accusé, après que le maître du Kremlin eut refusé à plusieurs reprises la demande de Kiev - appuyée par les Etats-Unis et les Européens - de cessez-le-feu inconditionnel préalable à des discussions de paix.

Des sauveteurs ukrainiens évacuent une personne blessée des décombres d'un immeuble résidentiel endommagé par une frappe de missiles russes, le 17 juin 2025 à Kiev AFP

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a accusé M. Poutine d'"agir ainsi délibérément, en plein G7", avec un "objectif très simple: faire passer les dirigeants du Groupe des sept pour des faibles".

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a de son côté déploré le manque de "réaction adéquate" du "monde civilisé".

De leur côté, les autorités russes ont annoncé des restrictions temporaires de vol sur les quatre aéroports de Moscou. Le ministère russe de la Défense a fait état de 198 drones ukrainiens "interceptés et détruits" entre lundi soir et mardi matin.

Pas de rencontre Zelensky-Trump

Les récents pourparlers de paix entre Moscou et Kiev sont bloqués, alors que les deux camps campent sur leurs positions, très éloignées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Vienne, le 16 juin 2025 en Autriche APA/AFP

Moscou a rejeté la trêve "inconditionnelle" voulue par Kiev, estimant qu'elle permettrait à l'armée ukrainienne de se réarmer auprès des Occidentaux, tandis que l'Ukraine a qualifié d'"ultimatums" les demandes russes.

Lundi, Volodymyr Zelensky avait dit espérer parler avec son homologue américain Donald Trump de l'achat par Kiev de matériel militaire à Washington, en marge du G7 au Canada.

Mais la rencontre n'aura pas lieu. Le président américain a quitté lundi le sommet prématurément, assurant sans autre explication que son départ n'avait "rien à voir" avec des efforts en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.

Sur le terrain, les forces russes, qui occupent toujours près de 20% de l'Ukraine, poursuivent leur avancée sur le front oriental face à une armée ukrainienne moins nombreuse et en difficulté, inquiète de voir le soutien occidental se tarir.