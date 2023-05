Ukraine : 18 localités partiellement évacuées près de Zaporijjia

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Kiev prépare son offensive militaire pendant que la Russie annonce l'évacuation de 18 localités occupées dans la région de Zaporijjia. Entre jeudi 4 et vendredi 5 mai, Kramatorsk et Sloviansk, deux villes de l'est de l'Ukraine, ont été visées par des missiles russes.