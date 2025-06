Ukraine: des frappes russes intenses sur Kiev font au moins 14 morts

Des frappes aériennes russes intenses sur Kiev dans la nuit de lundi à mardi ont fait au moins 14 morts, dont un Américain, ont annoncé les autorités ukrainiennes après l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre en Ukraine.

"27 sites dans différents districts de la capitale ont été la cible de tirs ennemis cette nuit. Parmi eux se trouvent des immeubles résidentiels, des établissements éducatifs et des infrastructures critiques", a déclaré mardi Igor Klymenko, ministre ukrainien de l'Intérieur sur Telegram.

"Le nombre de victimes de l'attaque russe contre l'Ukraine a augmenté : 14 personnes sont mortes à Kiev, 60 ont été blessées et une personne est morte à Odessa", a précisé le responsable plus tard dans un autre message.

Le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Timour Tkatchenko avait fait état plus tôt d'au moins 14 morts à Kiev, précisant que des recherches étaient en cours pour retrouver de possibles victimes dans les décombres.

"Kiev a vécu une autre nuit difficile. Une autre attaque, des blessés, des maisons détruites, la douleur et la peur humaines", a-t-il ajouté.

De la fumée s'élève de Kiev après des frappes russe le 17 juin 2025 AFP

"Dans le district de Solomianski, un citoyen américain de 62 ans est décédé dans une maison située en face de l'endroit où les médecins portaient assistance aux blessés", a précisé le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko mardi sur Telegram.

Recherches dans les décombres

Timour Tkatchenko a de son côté indiqué qu'une "attaque coordonnée" de "missiles et de drones" russes avait provoqué "des incendies dans plusieurs zones" de la capitale. Il a précisé ensuite que la capitale ukrainienne avait été visée dans la nuit par 175 drones, plus de 14 missiles de croisière et au moins deux missiles balistiques russes.

Des photos de Kiev au petit matin publiées par l'AFP montraient des pans d'immeubles détruits, des sauveteurs en train de rechercher des victimes parmi les décombres et des pompiers combattant des incendies.

Des habitants attendent pendant que des sauveteurs ukrainiens effectuent des opérations de recherche dans un immeuble résidentiel fortement endommagé après une frappe de missile russe à Kiev le 17 juin 2025 AFP

La ville portuaire d'Odessa a aussi subi des attaques. "Malheureusement, le corps d'une femme de 60 ans a été retrouvé sous les décombres", a déclaré le gouverneur de la ville Oleg Kiper, faisant état état également de 17 blessés.

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a dénoncé ces nouvelles frappes russes sur des civils, déplorant le manque de "réaction adéquate" du "monde civilisé".

"Un État doté de l'arme nucléaire peut simplement tuer des civils dans des immeubles, refuser un cessez-le-feu et ne pas recevoir la réaction adéquate du monde civilisé. Pourquoi? Et combien de citoyens et d'enfants doivent encore mourir?" s'est demandé M. Iermak sur Telegram.

Les autorités russes ont de leur côté annoncé des restrictions temporaires de vol sur les quatre aéroports de Moscou. Le ministère russe de la Défense a fait état de 198 drones ukrainiens "interceptés et détruits" entre lundi 20H heure de Moscou (17H GMT) et mardi 07H00.

Pas de rencontre Zelensky-Trump

Les récents pourparlers de paix entre Moscou et Kiev sont bloqués, alors que les deux camps campent sur leurs positions, très éloignées.

Moscou a rejeté la trêve "inconditionnelle" voulue par Kiev et les Européens, tandis que l'Ukraine a qualifié d'"ultimatums" les demandes russes.

Lundi, Volodymyr Zelensky avait dit espérer parler avec son homologue américain Donald Trump de l'achat par Kiev de matériel militaire à Washington, en marge du G7 au Canada.

Mais la rencontre n'aura pas lieu, le président américain ayant écourté son séjour afin de se consacrer selon la Maison Blanche au conflit entre Israël et l'Iran.

Donald Trump a quitté a quitté en hélicoptère lundi soir le sommet du G7, selon des journalistes sur place.