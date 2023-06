Ukraine et pacte financier au menu de la visite d’État de Mohammed ben Salmane à Paris

Dans un communiqué annonçant cette "visite d'État" publié mercredi, l’Elysée annonce que le président français va recevoir vendredi 16 juin le dirigeant de facto du riche royaume pétrolier. Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salmane dit “MBS” vont se rencontrer lors d'un déjeuner de travail à l'Elysée, selon les services de la présidence française.

Le prince, propriétaire d'une somptueuse résidence appelée Château Louis XIV, près de Versailles, en région parisienne, participera aussi au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Organisé par Emmanuel Macron, ce sommet va se tenir les 22 et 23 juin à Paris, a fait savoir pour sa part le Palais royal saoudien.

Faire pression sur Moscou

Outre les relations bilatérales, les deux hommes évoqueront "notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences pour le reste du monde", a précisé la présidence française. En juillet dernier, lors de la précédente visite à Paris de Mohammed ben Salmane, le président et le prince avaient assuré vouloir coopérer pour "atténuer les effets" du conflit. Des défenseurs des droits humains ainsi que la gauche française avaient alors accusé Emmanuel Macron de sacrifier ses principes au "pragmatisme" face à l'explosion des prix de l'énergie liée à la guerre.

Emmanuel Macron affirme vouloir convaincre les pays non alignés de faire pression sur Moscou pour mettre fin à son invasion de l'Ukraine. En mai, il avait mis à disposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky un avion français pour qu'il se rende au G7 au Japon, où étaient aussi présents les dirigeants indien et brésilien, en passant par un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite. Ce passage lui avait permis "d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances" du Golfe, "ce qui est un vrai tournant", avait ensuite assuré le président français.

Réhabilitation controversée après l’affaire Khashoggi

Déjà là en juillet 2022, c'est donc la seconde visite en France de "MBS" depuis l'assassinat en 2018 en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.



Critique du pouvoir saoudien, le journaliste avait été tué et démembré le 2 octobre 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage.



Cet assassinat a été imputé au prince héritier notamment par le renseignement américain. La mort de Jamal Khashoggi avait également soulevé une vague d'indignation internationale et vaut toujours à MBS une réputation très controversée en Occident.



L'un des plus grands acheteurs d'armement au monde, l'Arabie saoudite est régulièrement accusée de graves violations des droits humains. Mais le retour de la Syrie dans le giron arabe et la guerre en Ukraine ont mis fin à l'isolement post-Khashoggi du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane sur la scène internationale.

“Enjeux de stabilité régionale”

Les deux hommes vont aussi aborder les "enjeux de stabilité régionale", selon l'Élysée, et donc probablement la crise au Liban, où Ryad conserve une influence majeure, au moment où Emmanuel Macron vient de désigner son ancien ministre Jean-Yves Le Drian comme émissaire personnel pour tenter d'aider le pays du Cèdre à sortir de l'impasse politique.

Enfin, le président Macron et Mohammed ben Salmane vont discuter des préparatifs du sommet de Paris de la semaine prochaine, "visant à faire converger les financements privés et publics là où la planète et les peuples en ont le plus besoin, que ce soit pour lutter contre la pauvreté, conduire la nécessaire transition climatique, et protéger la biodiversité", explique-t-on côté français, où on se réjouit de la présence du Saoudien.

"MBS" doit par ailleurs assister à une cérémonie prévue le 19 juin dans la capitale française pour officialiser la candidature de l'Arabie saoudite pour accueillir l'exposition universelle de 2030, selon Ryad.