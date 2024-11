Ukraine: Kiev cible d'une vaste attaque de drones russes

Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une attaque de drones russes, alors que de nouvelles explosions ont été entendues samedi après-midi dans la capitale de l'Ukraine et que d'autres régions ont été touchées.

"Malheureusement, l'attaque des drones russes a causé des dégâts et des victimes dans plusieurs quartiers de Kiev", a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

"Les attaques terroristes constantes contre les villes ukrainiennes prouvent que la pression exercée sur la Russie et ses complices n'est pas suffisante", a-t-il ajouté.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de nouvelles explosions à Kiev samedi après-midi, alors qu'une alerte aux raids aériens avait été lancée.

Dans la matinée, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 39 des 71 drones lancés depuis la Russie durant la nuit.

Les drones visaient la région entourant la capitale, le secteur frontalier de Soumy (nord-est du pays) ainsi que les régions centrales de Kirovograd et de Poltava.

Vingt-et-un drones ont été perdus et cinq ont été renvoyés en Russie, a déclaré l'armée de l'air, ajoutant que l'attaque de drones se poursuivait.

Elle a indiqué que les débris des drones abattus avaient endommagé des maisons et des immeubles dans quatre régions, dont Kiev, Soumy et le secteur de la ville portuaire d'Odessa (sud-ouest).

Selon l'administration militaire de Kiev, des débris de drones abattus par les défenses aériennes sont tombés dans six quartiers de la capitale, endommageant des immeubles et des voitures et déclenchant dans des bâtiments plusieurs incendies qui ont été éteints.

Photo diffusée par le Service d'urgence de l'État ukrainien, le 2 novembre 2024, de pompiers éteignant un incendie dans un immeuble résidentiel touché par la chute de fragments d'un drone russe lors d'une attaque sur Kiev Service d'urgence de l'État ukrainien/AFP

Un policier a été blessé, selon l'administration. Dans la région de Kiev, à l'extérieur de la capitale, une femme de 82 ans a été blessée à la tête par des éclats d'obus.

Dans un village proche de la ville méridionale de Kherson, une femme de 40 ans a été retirée des décombres après un tir d'artillerie des troupes russes et quatre personnes ont été blessées, dont trois enfants, a déclaré le gouverneur, Oleksandr Prokudin.

Le ministère de la santé a déclaré qu'un hôpital de Kherson avait été touché, endommageant deux services et un laboratoire. Le personnel médical et les patients, qui ont pu se mettre à l'abri, n'ont pas été blessés.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Olexandre Syrsky,a indiqué samedi que ses troupes sur le terrain étaient en train de "repousser l'une des plus puissantes offensives russes depuis le début de l'invasion à grande échelle".