Ukraine : l'armée russe accélère, les Européens pressent Trump

Le président américain Donald Trump (g) et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour une réunion à Helsinki, le 16 juillet 2018

Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement.

"Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska sera "un cessez-le-feu immédiat", a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour lequel "des sanctions doivent être mises en place et renforcées si la Russie" refuse une trêve.

Il s'exprimait de Berlin, où il a été reçu le chancelier allemand, Friedrich Merz, pour une visioconférence avec Donald Trump, les principaux dirigeants européens, ceux de l'UE et de l'Otan.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a évoqué une chance "réelle" de cessez-le-feu, et ce "grâce au travail du président" américain.

Selon le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, "la volonté américaine" est d'"obtenir un cessez-le-feu" en Ukraine.

Évacuations

Ces échanges ont eu lieu au lendemain de la plus grande progression en 24 heures des forces russes en territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Les troupes russes, dont l'avancée s'accélère, ont dit avoir conquis plus de 110 km2 supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n'était plus arrivé depuis fin mai 2024. Ces dernières semaines, il leur fallait habituellement six jours pour progresser autant.

Signe de la dégradation de la situation : l'Ukraine a ordonné mercredi l'évacuation de familles dans une dizaine de localités situées près du secteur de l'est de l'Ukraine où les soldats russes ont rapidement gagné du terrain ces derniers jours.

La Russie a revendiqué la prise de deux localités dans la région de Donetsk.

Et, au moins trois personnes ont été tuées dans des tirs d'artillerie et des raids de drones russes dans la région de Kherson (sud) tôt mercredi, d'après les autorités régionales.

Pendant ce temps, l'activité diplomatique bat son plein depuis l'annonce du sommet à Anchorage, en Alaska, dont les Européens redoutent que l'issue ne soit défavorable à l'Ukraine, après trois ans et demi de conflit.

"Questions territoriales"

Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP/Archives

L'Ukraine "doit être à la table" au cours des prochaines réunions, a réclamé Friedrich Merz, rappelant la position des Européens selon laquelle la "ligne de contact" (ligne de front) devait "être le point de départ" d'éventuelles négociations territoriales.

L'Ukraine "est prête à discuter de questions territoriales" mais pas d'"une reconnaissance légale" de l'occupation par la Russie de certaines parties de son territoire, a aussi dit le chancelier.

"Les questions territoriales (...) ne seront négociées que par le président ukrainien", a de son côté martelé Emmanuel Macron, pour qui "il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse, des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table".

Fichier vidéo Les Européens et Donald Trump sont "unis" dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a affirmé le chef de l'Otan, Mark Rutte, pour qui "la balle est désormais dans le camp de Poutine".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué un "très bon" entretien avec Washington.

Tandis que Moscou a jugé "insignifiantes" ces consultations.

Zelensky évoque une "tromperie"

Avant de rallier la capitale allemande, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à contrer toute "tromperie" russe, après avoir exclu tout retrait de zones de l'est de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix.

Donald Trump a prédit "des échanges de territoires", à un moment où les soldats russes occupent environ 20% de l'Ukraine.

Mais il est aussi resté vague sur ses attentes vis-à-vis de Vladimir Poutine, disant vouloir "tâter le terrain" vendredi.

Mardi, sa porte-parole, Karoline Leavitt, a relativisé un peu plus les enjeux du rendez-vous d'Anchorage, le qualifiant d'"exercice d'écoute pour le président".

A Kramatorsk, une ville de l'est de l'Ukraine située à environ 20 km du front, des militaires ukrainiens semblaient résignés face à l'émulation diplomatique.

Des barbelés dans un champ dans la région de Dnipropetrovsk, le 9 juillet 2025, en Ukraine AFP/Archives

"Il y a déjà eu tellement de négociations entre les chefs d'Etat mais rien ne change," a déclaré à l'AFP Dmytro, 21 ans.

L'armée de Vladimir Poutine "grandit, il accumule des armes, il nous berne," a affirmé Artem, 30 ans, pour qui la guerre risque de durer "encore longtemps".

La Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.