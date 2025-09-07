Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

De la fumée s'élève au dessus du siège du gouvernement ukrainien à Kiev après des frappes russes le 7 septembre 2025.

Le siège du gouvernement à Kiev a été endommagé dimanche après une attaque aérienne russe nocturne d'une ampleur inédite sur l'Ukraine, qui a impliqué plus de 800 drones et missiles et fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.

Un journaliste de l'AFP a vu le toit de l'imposant bâtiment abritant le conseil des ministres en feu et des volutes de fumée grise s'en échappant. Des hélicoptères lâchaient de l'eau sur l'édifice, situé en plein coeur de Kiev, proche de la présidence et du Parlement.

"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a indiqué la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram.

Selon elle, aucune victime n'est à déplorer au sein du bâtiment. Les services de secours ont rapporté en début d'après-midi que l'incendie qui s'était déclenché a été éteint.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le quartier gouvernemental à Kiev avait été relativement épargné par les frappes massives russes qui visent régulièrement la capitale.

Cette nuit, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur le pays, dont respectivement 747 et quatre ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre.

Plusieurs autres régions ont été touchées au-delà de la capitale. Au total, cinq personnes ont été tuées, dont deux à Kiev, et plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Au moins deux autres personnes ont trouvé la mort dans des attaques locales séparées, selon les autorités ukrainiennes.

"Réponse appropriée"

Dans la capitale ukrainienne, plusieurs immeubles résidentiels ont également été endommagés. Les deux personnes décédées sont une jeune femme et son fils âgé de deux mois, a précisé le maire Vitali Klitschko.

La défense antiaérienne ukrainienne tire contre des drones russes au dessus de Kiev le 7 septembre 2025. AFP

L'armée russe, comme à son habitude, a assuré n'avoir visé que "des sites du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures de transport".

Elle a rapporté avoir frappé des sites de production de drones et des aérodromes militaires dans l'est, le sud et le centre de l'Ukraine, ainsi que deux entreprises industrielles à la périphérie de Kiev.

"Aucune autre cible n'a été frappée dans les limites de Kiev", a ajouté le ministère russe, sous-entendant que le siège du gouvernement a pu être endommagé par des chutes de débris et non une frappe directe.

"Le monde doit répondre à cette destruction non seulement par des mots, mais par des actions. Nous devons renforcer la pression des sanctions, principalement contre le pétrole et le gaz russes", a plaidé la Première ministre ukrainienne, réclamant également des "armes".

Des pompiers tentent d'éteindre l'incendie d'un immeuble résidentiel endommagé par des des frappes russes le 7 septembre 2025. AFP

Le président français Emmanuel Macron a estimé que "la Russie s'enferme toujours un peu plus dans la logique de la guerre et de la terreur". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dans la foulée avoir évoqué avec M. Macron les "prochaines étapes" pour "assurer une réponse appropriée" à Moscou et le "renforcement des défenses" ukrainiennes.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que Vladimir Poutine "ne prend pas la paix au sérieux" et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a regretté que le président russe "bafoue la diplomatie".

L'Ukraine a de son côté affirmé avoir frappé une usine dans la région russe frontalière de Briansk et une raffinerie de pétrole dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

Négociations dans l'impasse

Sur le front, l'armée russe a poursuivi ses avancées dimanche en revendiquant la capture d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk (centre). L'Ukraine n'a que récemment reconnu la présence dans ce territoire des troupes de Moscou, qui occupent 20% du pays.

Les dernières semaines ont été marquées par une intense activité diplomatique pour tenter de trouver une issue au conflit. Le président américain Donald Trump a notamment reçu en août Vladimir Poutine en Alaska, puis Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens à Washington.

Des habitants de Kiev après une série de frappes russes le 7 septembre 2025. AFP

Ces efforts semblent néanmoins dans l'impasse. Les positions de Moscou et de Kiev sur la fin de la guerre, les modalités d'un cessez-le-feu ou d'une rencontre entre leurs deux dirigeants sont diamétralement opposées.

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés malgré tout jeudi à Paris à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine pour empêcher une potentielle nouvelle attaque de la Russie, après une hypothétique cessation des hostilités.

La Russie, qui considère l'expansion de l'Otan à ses frontières comme l'une des causes de la guerre, a indiqué à de multiples reprises qu'elle est catégoriquement opposée à tout déploiement de militaires occidentaux en Ukraine. M. Poutine a averti qu'un tel déploiement ferait de ces soldats des "cibles légitimes" pour l'armée russe.

Jeudi, Donald Trump a annoncé qu'il s'entretiendrait bientôt avec Vladimir Poutine.