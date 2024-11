Ukraine: Mélenchon fustige la nomination d'un commissaire européen "pour la guerre"

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a fustigé lundi, lors d'un déplacement en Creuse, la création "d'un commissariat européen à la défense pour faire la guerre" et appelé à "négocier" la paix en Ukraine.

"Sans qu'on nous ait rien demandé, la commissaire européenne, madame von der Leyen, a décidé de nommer un commissaire européen à la défense", a déploré le leader Insoumis lors d'un discours devant le monument aux morts de la petite commune de Gentioux-Pigerolles (Creuse), l'un des rares d'inspiration pacifiste dans le pays, avec sa mention "Maudite soit la guerre".

Pour Jean-Luc Mélenchon, "il s'agit d'un commissariat européen à la défense pour faire la guerre".

"Et voici comment on est passé de l'Europe de la paix à l'Europe de la défense, et maintenant à l'Europe de la guerre. Aucun parlement national n'a jamais décidé de la création d'un tel commissariat", a fustigé le tribun Insoumis, à l'occasion du 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

"Je ne sais comment lancer cette alerte, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé la permission de venir le faire ici, devant ce monument, pour rappeler que derrière les grandes phrases, à la fin, c'est ça, et seulement ça, la mort, la mort, encore la mort", a-t-il lancé aux 300 personnes venues l'écouter.

La semaine dernière, le nouveau commissaire européen à la Défense Andrius Kubilios avait estimé, devant les eurodéputés, que l'UE devait dépenser davantage pour sa sécurité en raison de la menace russe, alors que beaucoup de pays s'interrogent sur la persistance du soutien militaire américain à l'Ukraine après l'élection de Donald Trump.

Mettant en garde contre "un système qui a besoin de l'économie de guerre pour se relancer", M. Mélenchon a également appelé à des négociations de paix en Ukraine.

"A un moment incertain de la guerre (...) du fait de l'invasion inacceptable", "l'heure de la diplomatie et de la paix est venue", a-t-il estimé.

"C'est maintenant qu'il faut négocier avant que quelque aléa des mouvements du front ne vienne, celui-ci ou l'autre, décider de prendre des mesures qu'ils penseraient irréversibles pour étendre encore la guerre", a appelé le tribun insoumis, avant de conclure "maudit soit le système qui porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage, ainsi que le disait Jaurès".