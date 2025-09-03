Ukraine: Poutine promet d'atteindre ses objectifs "militairement" si les négociations échouent

Le président russe Vladimir Poutine à Beijing, en Chine, le 3 septembre 2025

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi être prêt à atteindre "militairement" ses objectifs en Ukraine en cas d'échec des négociations de paix, jetant un froid à la veille d'une réunion d'alliés de Kiev à Paris.

Parallèlement, les attaques russes se sont poursuivies, faisant au moins neuf morts et sept blessés après des bombardements nocturnes qui ont privé d'électricité des milliers de foyers ukrainiens.

Moscou et Kiev ont mené trois sessions de pourparlers à Istanbul de mai à juillet sans avancée majeure pour mettre fin à l'invasion russe lancée en 2022.

Et si les rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, puis entre le président américain et Volodymyr Zelensky à Washington avaient suscité des espoirs, ils se sont taris.

La rencontre annoncée entre MM. Poutine et Zelensky ne s'est pas matérialisée et la Russie continue de formuler les mêmes demandes: que l'Ukraine lui cède cinq régions et renonce à intégrer l'Otan.

Dans ce contexte, Vladimir Poutine, qui s'est rendu cette semaine en Chine pour un sommet régional et un défilé militaire, a estimé que Moscou "devra résoudre ses problèmes militairement" en Ukraine si les pourparlers avec Kiev n'aboutissent pas.

"Voyons comment se développera la situation", a ajouté mercredi le dirigeant russe, tout en se félicitant que ses troupes soient "à l'offensive" sur tous les secteurs du front, alors que l'armée ukrainienne n'a, selon lui, pas les moyens de mener "de grandes opérations offensives".

Vladimir Poutine a une nouvelle fois mis en cause la légitimité de son homologue ukrainien, tout en assurant être prêt à le rencontrer à condition que ce soit dans la capitale russe. "Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou", a-t-il lancé.

"Poutine continue de semer la confusion chez tout le monde en faisant sciemment des propositions inacceptables", a rétorqué sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga.

"Vieux ultimatums"

Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, Moscou veut non seulement que l'Ukraine fasse des concessions territoriales mais que ces annexions soient reconnues internationalement, condition pour une paix "durable".

"Les nouvelles réalités territoriales qui sont apparues (...) doivent être reconnues et formalisées conformément à la loi internationale", a-t-il déclaré dans un entretien publié mercredi.

Son homologue ukrainien, M. Sybiga, a immédiatement dénoncé de "vieux ultimatums" qui prouvent selon lui que "la Russie (...) ne montre pas la moindre disposition à des négociations significatives".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev en Ukraine le 29 août 2025 AFP/Archives

Volodymyr Zelensky doit de son côté retrouver jeudi à Paris ses principaux alliés, à savoir la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et les dirigeants allemand, français et britannique.

Cette réunion sera notamment consacrée aux garanties de sécurité que les Occidentaux prévoient d'offrir à l'Ukraine après la conclusion d'une paix.

Kiev espère obtenir le déploiement d'un contingent militaire européen pour dissuader Moscou de toute nouvelle attaque ou des garanties de type Otan, si son adhésion à l'Alliance est écartée.

M. Zelensky, en déplacement au Danemark mercredi, a par ailleurs dit espérer discuter jeudi avec Donald Trump de la possibilité d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie.

La Commission européenne avait annoncé la semaine dernière qu'elle allait proposer sous peu aux pays membres de l'UE un 19e paquet de sanctions.

"impunité"

Sur le terrain, au moins neuf personnes ont été tuées mercredi et sept autres blessées à Kostiantynivka, ville de l'est de l'Ukraine située près du front, par des bombardements d'artillerie et attaques de drones, selon le gouverneur régional, Vadym Filachkine.

Des frappes russes nocturnes ayant impliqué plus de 500 drones et missiles ont aussi touché l'ouest du pays, provoquant des coupures de courant chez 30.000 foyers, selon les autorités locales.

Le système de défense anti-aérien ukrainien tire sur des drones russes au-dessus de Kiev durant une attaque aérienne massive de drones et de missiles de la Russie sur l'Ukraine, le 3 septembre 2025 AFP

"Ces frappes sont clairement une démonstration russe. Poutine montre son impunité", a dénoncé M. Zelensky, appelant une nouvelle fois ses alliés à accroître la pression sur l'économie russe.

En Russie, une attaque ukrainienne de drone a tué un homme dans la région de Koursk, a indiqué sur Telegram le gouverneur par intérim Alexandre Khinchteïn.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué, vidéo à l'appui, le contrôle "d'environ la moitié du territoire de la ville de Koupiansk", l'une des cités menacées par l'avancée des forces de Moscou.