Ukraine: Poutine promet la "victoire", Washington une nouvelle aide militaire à Kiev

Le président russe Vladimir Poutine a promis mardi la "victoire" en Ukraine lors de commémorations de la défaite de l'Allemagne nazie, Washington choisissant en retour d'annoncer le même jour une nouvelle aide militaire pour Kiev.

Plus d'un an après avoir lancé son armée à l'assaut de son voisin qu'il accuse de nazisme, et après une série de cuisants échecs, M. Poutine a estimé lors d'un discours devant des centaines de soldats au garde-à-vous que le monde était "à un tournant".

Fichier vidéo "Une guerre a été lancée contre notre patrie", a accusé le président russe depuis la place Rouge, aux côtés de l'élite politique du pays et d'une poignée de dirigeants de pays d'ex-URSS dont le Bélarusse Alexandre Loukachenko.

"L'avenir de notre Etat, de notre peuple dépend de vous", a dit le maître du Kremlin en s'adressant aux soldats engagés en Ukraine.

"Pour la Russie, pour nos vaillantes forces armées, pour la victoire, hourra!", a-t-il conclu, avant que commence un défilé de milliers d'hommes sous un soleil printanier.

Carte de la situation en Ukraine au 9 mai à 7h GMT AFP

Alors que cette cérémonie annuelle est censée exalter la puissance russe, malgré les revers sur le front après une année d'offensive en Ukraine, les Etats-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide militaire pour Kiev de 1,2 milliard de dollars.

Celle-ci comprendra l'achat de matériel "crucial à court terme" tel que des systèmes de défense aérienne et des munitions, dont Kiev manque.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt salué un "signe de solidarité" de la part de Washington lors d'un "jour symbolique".

Défilé plus modeste

En cette journée hautement symbolique, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a lui lancé un pavé dans la mare avec une longue diatribe dénonçant l'incapacité des autorités russes à défaire l'Ukraine, accusant même la hiérarchie militaire de vouloir "tromper" le président russe.

Le président russe Vladimir Poutine (c) arrive sur la place Rouge pour assister au 78e anniversaire de la défaite nazie à Moscou, le 9 mai 2023 SPUTNIK/AFP

Cette année, les commémorations interviennent alors que l'armée est enlisée dans sa campagne militaire, après avoir enregistré de lourdes pertes, tandis que se prépare une contre-offensive ukrainienne.

Comme une illustration de cette réalité, le défilé à Moscou était bien plus modeste que les années précédentes: pas de parade aérienne ni de chars, à l'exception d'un T-34 soviétique datant de la Seconde guerre mondiale.

Dans les rues, les Russes interrogés par l'AFP reprenaient la ligne officielle sur le conflit.

"Nous sommes dans la même situation que nos grands-pères et grands-mères, nous sommes forcés de nous défendre contre un nazisme ressuscité", estime Galina Loguinova, retraitée d'Ekaterinbourg dans l'Oural.

Des soldats russes arrivent pour le défilé du Jour de la Victoire, à Moscou le 9 mai 2023 AFP

Ironisant sur la courte durée du défilé militaire par rapport aux années précédentes, le secrétaire général du Conseil de sécurité et de défense ukrainien Oleksiï Danilov a lui dénoncé sur Twitter une "parade de la couardise et de la peur".

Volodymyr Zelensky avait promis lundi à la Russie la "même" défaite que celle des Nazis. Rompant avec la tradition soviétique du 9 mai - l'Ukraine célèbre désormais la fin de la Seconde guerre mondiale le 8 comme les Occidentaux - il a accueilli mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour la Journée de l'Europe.

M. Zelensky a aussi exhorté l'UE à accélérer les livraisons de munitions d'artillerie, à mettre fin aux restrictions sur les exportations agricoles ukrainiennes et à lancer des négociations d'adhésion pour son pays.

Poutine "trompé" par l'armée ?

Sur le terrain, après 15 mois d'offensive, l'armée russe apparaît affaiblie par les pertes et les tensions entre l'état-major et les paramilitaires de Wagner. Elle reste empêtrée dans son combat pour la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est depuis des mois.

Le chef de Wagner a accusé la hiérarchie militaire d'"intrigues", de ne pas avoir tenu sa promesse de livrer des munitions, et de fuir le champ de bataille à Bakhmout.

Des cosaques défilent pour commémorer la victoire contre le régime nazi il y a 78 ans à Novorossysk, en Russie, le 9 mai 2023 AFP

"Si tout est fait pour tromper le commandant en chef (Vladimir Poutine), alors soit le commandant en chef vous déchirera le c.., soit ce sera le peuple russe qui sera furieux si la guerre est perdue", a-t-il lancé dans son habituel langage fleuri.

Les commémorations du 9 mai se déroulent aussi sous protection renforcée, après la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou.

L'attaque la plus spectaculaire, même si elle a soulevé beaucoup de questions et que Kiev a démenti toute responsabilité, a été une apparente frappe de drone contre le Kremlin la semaine dernière.

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours pendant le défilé du Jour de la Victoire, sur la place Rouge à Moscou le 9 mai 2023 SPUTNIK/AFP

Il y a eu également des frappes contre des installations énergétiques, des sabotages de voies ferrées et de multiples tentatives ou assassinats de personnalités.

En conséquence, des défilés et manifestations prévus dans plusieurs villes ont été annulés, notamment dans les régions frontalières de l'Ukraine, les autorités avançant un risque "terroriste".

Mais Moscou poursuit ses bombardements sur l'Ukraine. Mardi, l'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 23 missiles de croisière russes sur les 25 lancés pendant la nuit sur le pays.