Ukraine - Russie : "Il y a un effort véritable de l'administration américaine pour avancer vers un accord"

"Peut-être" que le président russe Vladimir Poutine "ne veut pas arrêter la guerre" en Ukraine et "me balade". Donald Trump commencerait-il à douter du président russe, qu’il soutenait tant ? Posté sur son réseau, Truth Social, ce samedi 26 avril, ce message peut le laisser penser. Après la rencontre avec le président Zelensky en marge en marge des funérailles du pape François, à Rome, où en est la diplomatie américaine dans les négociations avec Kiev et Moscou ? David Teurtrie, Maître de conférences et spécialiste de la Russie nous livre quelques éléments de réponse.

TV5MONDE : La rencontre en marge des funérailles du pape François entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a fait les gros titres. On ne les avait pas vus ensemble depuis la rencontre houleuse du 28 février. Les deux parties parlent de “bonne réunion” ou encore de “rencontre très productive”. Peut-on s’attendre à un réchauffement de la relation américano-ukrainienne ?

David Teurtrie, Maître de conférences en sciences politiques à l'Institut catholique d'études supérieures, spécialiste de la Russie, et directeur de l'Observatoire français des BRICS : C'est assez difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que la première s'était mal passée. Manifestement, il avait un mécontentement côté américain. Le fait que le président Zelensky refusait la vision générale de Trump sur la façon de mettre fin au conflit n'a pas plu.

Donald Trump veut un cessez-le-feu rapide et conclure ce conflit sans plus tarder. David Teurtrie, Maître de conférences, spécialiste de la Russie

Depuis, il y a eu un nombre d'évolutions. Désormais côté ukrainien ou même européen, plus personne ne remet en cause la nécessité d'un cessez-le-feu, alors qu'il y a encore quelques semaines, beaucoup affirmaient que le conflit ne pouvait pas s'arrêter dans ces conditions et qu'il fallait continuer l'effort. Il y a donc eu un rapprochement des positions. Désormais les Européens et les Ukrainiens affirment qu'il faudrait un cessez le feu sans condition et qu'il faudrait mettre en place des négociations dans un deuxième temps. Les Russes sont sur la position inverse, c'est-à-dire qu'ils veulent déjà des avancées significatives. Ils veulent aussi savoir quel sera le format général d'un éventuel accord de paix ou en tout cas d'une fin du conflit avant d'accepter un cessez-le-feu.

(Re)lire Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump en marge des funérailles du pape

TV5MONDE : Ces derniers jours Donald Trump a exprimé des doutes sur la volonté de Vladimir Poutine d’en finir avec la guerre, voire un déclin de son soutien envers son homologue, en évoquant de possibles sanctions financières. Est-ce un début de “désamour” ou une pression supplémentaire ?

David Teurtrie : Ce qui est certain, c'est qu’il y a eu l'impression notamment dans les premières semaines après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qu'il y avait pratiquement un renversement d'alliances et un alignement pratiquement total des positions américaines et russes sur le conflit. Certes, effectivement, un certain nombre d'éléments et de déclarations de Donald Trump allaient dans le sens de Moscou, mais il y a déjà un point qui n'est pas forcément bien vu de la part des Russes, c'est que justement Donald Trump veut un cessez-le-feu rapide et conclure ce conflit sans plus tarder. Or, dans la mesure où la Russie progresse sur le terrain, et que Moscou pense que le temps joue en sa faveur, le Kremlin n'est pas très pressé. La pression exercée par les États-Unis pour conclure le conflit n'est donc pas forcément bien vu par le Kremlin.

(Re)voir Guerre en Ukraine : Donald Trump met la pression

Ce qui intéresse évidemment les Russes, ce sont les concessions déjà importantes que l'administration Trump semble leur accorder. Mais en revanche, ces concessions sont peut-être jugées encore insuffisantes. Pour revenir à la question des sanctions, ce n'est pas la première fois que Donald Trump agite la perspective d'introduire de nouvelles sanctions. Il y a environ un mois, il avait effectué des déclarations du même type à l'encontre de Moscou. Depuis, il n'y a eu aucune sanction mise en œuvre. Cela est resté plutôt déclaratif. D'autant que c'est l'administration Biden qui avait déjà mis en place des sanctions en masse et les États-Unis n'ont plus beaucoup de prises sur la Russie de ce point de vue. Ce n'est donc pas seulement une volonté de Donald Trump. D'ailleurs le commerce russo-américain est très faible, résiduel.

Ensuite, y a-t-il un début de désamour ou de rééquilibrage ? Effectivement, les dernières déclarations et le fait qu'elles aient été répétées peuvent laisser penser à une volonté de rééquilibrage. Dans les récentes déclarations du président Trump, on voit bien que la guerre commerciale telle qu’il la met en œuvre est peut-être encore plus déstabilisatrice.

Cependant, l'homme de confiance de Trump pour le règlement de ce conflit est dans des rencontres maintenant très régulières avec les émissaires russes, y compris au plus sommet avec Vladimir Poutine. Les interactions ne sont pas les mêmes.

D'une manière ou d'autre, il y aura l'acceptation que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN et qu'a priori, les territoires conquis par les Russes restent contrôlés par la Russie. David Teurtrie

TV5MONDE : Justement, l'émissaire américain de Donald Trump auprès de la Russie, Steve Witkoff, a multiplié les rencontres avec Poutine, la dernière ayant eu lieu vendredi dernier. Là aussi, les déclarations des deux parties sont positives sur cette rencontre. L’horizon d’un accord semble proche. Où en est réellement la diplomatie américaine ?

David Teurtrie : Ce qui est certain, c'est que c'est un dossier qui est pris très au sérieux. Il y a un effort véritable de l'administration américaine pour avancer vers un accord. C'est un point important et central du programme électoral de Donald Trump pour sa politique extérieure. Les efforts sont réels. Les États-Unis voudraient aboutir.

D'une manière ou d'autre, il y aura l'acceptation que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN et qu'a priori, les territoires conquis par les Russes restent contrôlés par la Russie. David Teurtrie

Maintenant, il y a les principes généraux d'une sortie de crise qui se dessinent. D'une manière ou d'autre, il y aura l'acceptation que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN et qu'a priori, les territoires conquis par les Russes restent contrôlés par la Russie. Ces deux grands points semblent dorénavant à peu près acceptés par tout le monde. Mais la réalisation de ces points reste primordiale. La non-adhésion à l'OTAN, que signifie-t-elle ? C'est simplement une déclaration politique. La presse anglo-saxonne l'a mentionné : une fois que Donald Trump sera parti, cela pourrait être remis en cause. Du point de vue russe, il faudrait que cette décision soit presque inscrite dans la Constitution ukrainienne.

Ensuite, qui va contrôler ce cessez-le-feu ? Quelles seront les modalités de contrôle mais aussi éventuellement de sanctions? Va-t-il y avoir une réduction des troupes de part et d'autre? Concernant les territoires, seront-ils simplement de facto aux mains des Russes et pas plus? Ou y aura-t-il une forme de reconnaissance? On l'a vu pour la Crimée. Les Russes revendiquent quatre régions ukrainiennes mais ils ne les contrôlent pas totalement. On ne sait pas s'ils sont prêts à accepter de s'arrêter là où ils sont ou s'ils souhaitent continuer à avancer dans ces régions.

(Re)lire Zelensky accuse la Russie de violer le cessez-le-feu pour Pâques en Ukraine

Il y a des avancés sur le cadre général d'un cessez-le-feu, mais sur la mise en place concrète des conditions, cela paraît encore très compliqué.

TV5MONDE : Reste la question des minerais et la pression américaine sur l'Ukraine pour leur laisser un accès à ces ressources. Si Zelensky veut avoir la paix, est-il obligé de céder sur cette question ?

David Teurtrie : Le président Zelensky est en très mauvaise posture en réalité, car il va falloir justement acter la fin du conflit. Tant que le conflit dure, il est le chef de guerre. La plupart de ses opposants sont d'accord pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection dans cette situation. Et il y a encore l'espoir pour une partie de l'opinion publique ukrainienne qu'il y ait un retournement de situation. Si demain il signe un accord qui implique que des territoires restent à la Russie, que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, etc, quel va être son bilan pour la population ukrainienne, sans compter les centaines de milliers de morts qui ont été enregistrés depuis ces dernières années ? Cela risque d'être extrêmement dur pour lui à la fin du conflit. Aura-t-il encore l'autorité interne pour faire appliquer ces décisions très impopulaires pour une bonne partie de l'opinion publique ukrainienne ?

(Re)lire Donald Trump change de ton avec le "deal" sur les minerais et accueille Zelensky

Pour ce qui est des ressources, ce n'est pas clair. Ce qui est présenté par l'administration Trump, c'est une garantie de la poursuite de soutien à l'Ukraine. Mais parfois, c'est présenté comme une volonté d'être remboursé de l'aide précédente, c'est-à-dire sans s'engager dans la poursuite de l'aide. On peut y voir même une forme de chantage.

Un certain nombre d'analystes se posent la question de savoir si ces ressources sont si importantes comme certains ont pu l'écrire. Peut-être ne sont-elles qu'un prétexte pour dire écoutez 'si vous ne signez pas cet accord, nous, on vous lâche'.

Si on parle vraiment de diplomatie, le poids diplomatique de l'Union européenne est extrêmement faible. David Teurtrie

TV5MONDE : On a parlé de réalignement des alliances avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. L’Europe s’est retrouvée seule, notamment dans l’aide accordée à l’Ukraine. Aujourd’hui l’UE a-t-elle un poids diplomatique pour arriver à un accord de paix en Ukraine ?

David Teurtrie : Si on parle vraiment de diplomatie, le poids diplomatique de l'Union européenne est extrêmement faible. La preuve, c'est que l’institution UE ne participe en aucun cas aux négociations.

C'est plutôt la France et le Royaume-Uni qui ont été associés de loin, par les Américains.

Du côté russe, il y une volonté explicite d'exclure les Européens, en tout cas dans un premier temps. Et c'est expliqué par le fait que l'Europe s’étant alignée totalement sur les États-Unis, ils préfèrent parler à la capitale qui compte. À Moscou, ils parlaient carrément de vassalité.

Ensuite, d'une certaine façon avec Trump, Washington semble partager en partie cette vision, en estimant que les Européens devront s'aligner une fois que les grandes lignes d'un accord seraient acceptées. Tout cela évidemment ne favorise pas les positions européennes. Il y a un autre élément qui joue aussi dans la position radicale de Moscou. Il y avait déjà un désamour, avant le début de la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Union Européenne. La nomination de Kaja Kallas, qui vient d'Estonie et qui est perçue et dans ses déclarations comme étant la plus radicalement russo-sceptique de l'Union européenne, au poste de haute représentante à la politique extérieure de l'UE, ne facilite pas une posture de négociations.

Le tableau est quand même très sombre, mais pour nuancer, il y a les sanctions, et les reconstructions d'après-guerre. La Russie compte à priori sur une levée des sanctions, et cela ne peut pas se faire sans l'accord de l’UE. Les États-Unis, eux, comptent sur un chèque des Européens pour cela. Ce sera le rôle à jouer de l'UE.