Ukraine: sept morts dans des frappes russes, cinq dans des frappes ukrainiennes

Des frappes russes ont fait sept morts et 29 blessés vendredi dans l'Est de l'Ukraine, et des attaques ukrainiennes ont tué cinq personnes et blessé 26 en territoire contrôlé par Moscou, selon les autorités respectives.

Selon le gouverneur ukrainien de la région orientale de Donetsk, Vadim Filachkine, une femme a été tuée et 20 autres personnes ont été blessées par des tirs d'artillerie russes sur la ville de Komar, où des logements, des magasins et un bâtiment administratif ont été endommagés.

M. Filachkine a aussi indiqué qu'une attaque à la roquette avait fait un mort et un blessé dans la cité d'Oukraïnsk.

"Il est dangereux de demeurer ici, comme dans le reste de la région de Donetsk", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, appelant une nouvelle fois les habitants à partir.

Cinq personnes ont elles péri après une double frappe dans la ville de Selydové, située à proximité d'un secteur de la ligne de front où les forces russes progressent, a poursuivi le gouverneur. Huit autres personnes ont été blessées. Selon les services du procureur, les deux bombes sont tombées à une heure d'écart.

Dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, trois personnes ont été tuées et ont été dix blessées, dont des secouristes, à Volnovakha, dans l'Est, par un tir ukrainien de missile HIMARS, ont annoncé les autorités locales citées par les agences de presse russes.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 4 juillet 2024 à 19h GMT AFP

Sept autres personnes ont été blessées lors d'un bombardement ukrainien à Pervomaïsk, dans la région voisine de Lougansk, quasiment totalement sous contrôle russe, ont annoncé les autorités locales, sans préciser immédiatement le lieu de décès des deux autres personnes.

Les troupes russes grignotent du terrain depuis des mois dans l'est de l'Ukraine sans toutefois réaliser de percée majeure.

Elles se sont notamment emparées cette semaine d'un quartier de la ville stratégique de Tchassiv Iar.