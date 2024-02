Ukraine: sept morts dont trois enfants après des frappes de drones russes à Kharkiv

Des habitants et des pompiers sur le site d'une attaque de missiles russes à Kharkiv, le 23 janvier 2024 en Ukraine

Sept personnes ont été tuées dont trois enfants samedi lors de frappes nocturnes de drones russes sur une station-service à Kharkiv, localité de l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov.

"Malheureusement le bilan des attaques de l'occupant sur Kharkiv est monté à sept" morts, a déclaré M. Sinegoubov sur le réseau social Telegram. "Parmi eux figurent trois enfants: un de 7 ans, un de 4 ans et un bébé d'environ six mois", a-t-il ajouté.

Les drones, des Shaded de fabrication iranienne, "ont touché une station-service et provoqué un déversement de carburant enflammé, ce qui a provoqué l'incendie de 14 maisons particulières", a indiqué le maire de la ville Igor Terekhov, en précisant que le feu couvrait un large périmètre et avait conduit à l'évacuation d'une cinquantaine de personnes.

"Trois drones ont frappé le quartier de Nemyshlyanskyi à Kharkiv. Une infrastructure sensible a été détruite", a déclaré le procureur régional de Kharkiv, Oleksandr Filachkov, en faisant référence à la station-service. "Il y a eu une énorme quantité de carburant" déversé, "ce qui explique pourquoi l'incendie a été aussi terrible", a-t-il souligné.

"A 06H00, le combat pour éteindre les flammes se poursuivait, 14 maisons (ont été) détruites", a indiqué le chef de la police de Kharkiv, Volodymyr Timochko, cité par le journal Suspilne.

L'attaque de samedi survient après une série de frappes nocturnes à Kharkiv et plus à l'est, dans la ville de Velykyï Bourlouk.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegubov, avait déclaré auparavant que des zones civiles avaient été touchées dans les deux localités, dont un café à Velykyï Bourlouk.