Ukraine: un émissaire chinois à Kiev pour parler règlement politique

Un émissaire chinois envoyé par Pékin pour discuter d'un "règlement politique" du conflit est mercredi à Kiev, une visite attendue par Volodymyr Zelensky, fort de nouvelles promesses d'armes occidentales, pour voir la Chine user de son influence sur la Russie.

"Une rencontre est possible dans l'après-midi" entre le président ukrainien et Li Hui, a indiqué à l'AFP un haut responsable ukrainien qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat.

Cet échange serait une première entre M. Zelensky, qui encourage Pékin à peser sur Vladimir Poutine, et un haut responsable chinois, depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

Selon Pékin, Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur chinois à Moscou, est censé discuter du "règlement politique" du conflit ukrainien lors d'une tournée européenne qui doit le conduire aussi par la Pologne, la France, l'Allemagne et la Russie.

La Chine, proche partenaire de Moscou, n'a jamais condamné publiquement l'invasion russe.

Pékin a proposé en février un plan en 12 points pour mettre fin à la guerre, vu avec scepticisme par les Occidentaux, et son président Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars, apportant un soutien symbolique à Vladimir Poutine face aux Occidentaux.

"A la fin du mois, (M. Hui) viendra chez nous", a déclaré mardi soir le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, cité par l'agence de presse TASS, sans donner à ce stade de date précise.

"L'idée est de faire connaître à ces pays les propositions chinoises pour une politique de règlement en Ukraine et entendre les points de vue et les commentaires des interlocuteurs concernés", a-t-il assuré.

"Flux d'armes"

Cette visite à Kiev de Li Hui intervient juste après la tournée européenne de Volodymyr Zelensky lors de laquelle il a reçu la promesse de nouvelles livraisons d'armes nécessaires pour lancer une contre-offensive d'ampleur.

Guerre en Ukraine : la situation au 17 mai AFP

Il a été entendu sur plusieurs points - missiles anti-aériens, drones d'attaque, blindés... - et a progressé vers la livraison d'avions de combat occidentaux, une requête de Kiev depuis près de 15 mois.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé à son tour que la France allait entamer prochainement la formation de pilotes ukrainiens et le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont dit ensemble mardi soir vouloir bâtir une "coalition internationale" pour fournir des chasseurs américains F-16 à l'armée ukrainienne.

L'envoi à Kiev d'avions occidentaux, en plus des MiG soviétiques déjà fournis par la Pologne et la Slovaquie, serait une valeur ajoutée indéniable pour l'Ukraine.

Interrogé sur les nouvelles livraisons occidentales, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit mercredi "constater que le flux d'arme et de munitions vers l'Ukraine augmente et que le niveau d'armes tactiques et techniques fournies augmente également".

Bakhmout, toujours

Sur le champ de bataille, l'Ukraine a chiffré mardi pour la première fois ses gains des derniers jours autour de la ville de Bakhmout (est), sur les flancs de laquelle elle progresse au moment même où les forces russes sont sur le point d'en prendre le contrôle total après des mois de bataille sanglante.

Offensive ukrainienne à Bakhmout, épicentre des combats AFP

"Ces derniers jours, nos troupes ont libéré environ 20 kilomètres carrés au nord et au sud" de Bakhmout, s'est félicitée la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar.

Mais cette offensive locale ne semble pas être la grande attaque promise par Kiev depuis des mois, Volodymyr Zelensky estimant encore récemment que son armée avait "besoin de plus de temps".

De son côté, la Russie a affirmé progresser un peu plus au sein même de Bakhmout, ville aujourd'hui ravagée qu'elle espère conquérir après une série de revers humiliants.

Selon le chef du groupe paramilitaire de Wagner, Evguéni Prigojine, qui a annoncé mardi la mort au front d'un Américain combattant aux côtés des Ukrainiens, un dernier réduit de 1,46 km2 de la ville résiste à ses hommes, en première ligne depuis des mois.

Une telle prise n'aurait toutefois que peu d'importance stratégique sur le déroulement de la guerre, selon les observateurs, a fortiori si la ville est désenclavée par les forces ukrainiennes.