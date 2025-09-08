Ukraine: un missile a été utilisé pour frapper le siège du gouvernement dimanche, selon Kiev

Un drapeau ukrainien flotte devant le bâtiment du gouvernement ukrainien endommagé la veille lors d'une frappe aérienne massive russe, le 8 septembre 2025 à Kiev

L'attaque russe qui a endommagé dimanche le siège du gouvernement ukrainien à Kiev, une première en plus de trois ans de guerre, a été menée avec un missile balistique Iskander, a indiqué lundi le bras droit du président ukrainien.

"Pour la première fois, l'ennemi a attaqué le bâtiment du gouvernement ukrainien — une frappe de missile balistique Iskander", a écrit sur X Andriï Iermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne.

Il a précisé avoir évoqué cette attaque lors d'un appel avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

Le puissant missile balistique Iskander est très utilisé par la Russie contre l'Ukraine.

La Russie a lancé dimanche sa plus grande vague de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022.

Un sauveteur ukrainien dans une pièce du bâtiment du gouvernement ukrainien endommagé la veille par une frappe aérienne russe massive, le 8 septembre 2025 à Kiev AFP

L'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katarina Mathernova, avait indiqué plus tôt avoir visité le siège du gouvernement, et y avoir constaté le "trou béant" laissé par l'impact ainsi que des restes du missile.

"C'est uniquement parce que le missile n'a pas pu complètement détoner que l'ensemble du bâtiment n'a pas été transformé en ruines", a-t-elle assuré.

Andriï Danyk, le chef du service ukrainien des Situations d'urgence, a fait état lundi de 800 à 900 m2 endommagés.

L'attaque a provoqué un incendie qui s'est propagé "très rapidement", a-t-il dit à un groupe de journalistes, dont l'AFP, venus visiter les lieux.

Fichier vidéo Après l'attaque record de dimanche, qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays, Kiev a appelé ses alliés à de nouvelles sanctions économiques contre Moscou, ce à quoi le président américain Donald Trump s'est dit prêt.

Andriï Iermak a dit avoir évoqué le "renforcement des sanctions contre la Russie" avec Marco Rubio, ainsi que les garanties de sécurité demandées par Kiev en cas de cessez-le-feu.

Des sauveteurs ukrainiens dans le bâtiment du gouvernement ukrainien endommagé la veille lors d'une frappe aérienne russe massive, le 8 septembre 2025 à Kiev AFP

En parallèle, deux personnes ont été tuées et 16 autres blessées après des attaques ukrainiennes lundi dans l'est de l'Ukraine occupé, a indiqué l'agence d'Etat russe Tass en citant des sources anonymes au sein des autorités prorusses locales.

Plus tôt, des médias russes avaient diffusé des vidéos montrant de la fumée s'échappant d'édifices dans la ville de Donetsk, affirmant que ceux-ci avaient été visés par des drones.