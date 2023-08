Ukraine: une attaque de drone en Russie après une frappe russe meurtrière à Tcherniguiv

Une attaque de drone ukrainien contre une gare a fait cinq blessés légers à Koursk, dans l'ouest de la Russie, a annoncé dimanche le gouverneur régional, au lendemain d'une frappe de missile russe sur Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, qui a fait au moins sept morts et 144 blessés.

"Une attaque de drone ukrainien à Koursk", a déclaré le gouverneur Roman Starovoyt sur Telegram, "selon des informations préliminaires, il s'est écrasé sur le toit du bâtiment de la gare, et après un incendie s'est déclaré sur le toit".

"Cinq personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre", a-t-il ajouté.

Koursk se trouve à environ 90 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Les autorités russes ont pour leur part rapporté qu'une autre attaque de drone ukrainien, contre Moscou, avait été déjouée.

Selon le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse TASS, ce drone a été détecté au-dessus du district de Stoupinsky, dans la région de Moscou, alors qu'il se dirigeait vers la capitale.

Il a été détruit par des moyens électroniques et s'est écrasé dans une zone déserte, sans faire ni victime ni dégâts, a précisé le ministère en dénonçant une tentative d'"attaque terroriste" du "régime de Kiev".

TASS a aussi rapporté que les aéroports Domodedovo et Vnoukovo desservant la capitale russe avaient été momentanément fermés.

"Crime de guerre"

La veille, un missile russe a tué au moins sept personnes et fait 144 blessés dans le centre-ville de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, à 100 kilomètres de la frontière avec la Russie.

"Un missile russe a frappé en plein centre-ville, dans notre Tcherniguiv", a déploré M. Zelensky l'annonçant sur Telegram.

"Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'attaque s'est déroulée le jour de la Transfiguration du Seigneur, une importante fête religieuse orthodoxe.

Fichier vidéo Peu avant cette attaque, le président russe Vladimir Poutine avait réuni à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, non loin de la frontière, ses généraux en charge de l'opération militaire en Ukraine.

"Il est odieux d'attaquer la place principale d'une grande ville, le matin, alors que les gens se promènent, certains se rendant à l'église", a fustigé dans un communiqué la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Ukraine, Denise Brown. "Il faut que ça s'arrête".

"En droit international, cibler intentionnellement des objectifs civils constitue un crime de guerre. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la lâcheté et du cynisme de la Russie", a réagi la diplomatie française.

"Sous le choc"

Le bombardement a pris de court la population, dans une ville épargnée ces derniers mois par les attaques à grande échelle après avoir été brièvement encerclée par les forces russes au début de l'invasion en février 2022.

Photo prise et transmise par la police ukrainienne le 19 août 2023 montrant des pompiers à pied d'oeuvre après une frappe de missile dans le centre-ville de Tcherniguiv, dans le Nord de l'Ukraine National Police of Ukraine/AFP

"Je suis encore un peu sous le choc parce que cela n'était pas arrivé depuis longtemps", témoigne Iryna, une serveuse de 24 ans.

"On pensait qu'un balcon s'était effondré", raconte-t-elle. "Mais quand nous sommes sortis, notre vitrine était brisée, il y avait de la fumée, des gens qui couraient dans tous les sens en pleurant ou en gémissant".

"Nous sommes en guerre, malheureusement, ce n'est pas fini", déplore Viktoria, gérante d'un coffee shop.

Les tôles ondulées du toit du théâtre, par où le missile a pénétré, sont tordues et déchiquetées et leurs débris jonchent le sol alentour, selon une équipe de l'AFP sur place. L'Unesco a dénoncé le fait que le centre historique de la ville, et notamment le théâtre, ait été visé.

Contre le mur d'un restaurant voisin, une voiture projetée sur quatre mètres par le souffle de l'explosion expose son moteur tordu à l'avant, avec des airbags ensanglantés dégonflés sur ses deux sièges avant. Par terre, des flaques de sang au bas de deux portes.

Toutes les vitres des fenêtres du théâtre ont explosé, comme celles des commerces près de son entrée, au coin de la place.

Ce bombardement s'est produit après une série de succès militaires revendiqués cette semaine par Kiev et alors que les Etats-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine.

Il a coïncidé avec une visite de M. Zelensky en Suède, son alliée qui souhaite adhérer à l'Otan.

Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour de la préparation du 13e paquet d'aide militaire suédois, notamment concernant la production conjointe de chars légers suédois CV90, a détaillé M. Zelensky sur Telegram.

"Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la production en Ukraine des premiers CV90 dès que possible", a-t-il ajouté. "Tout ce dont nous avons besoin actuellement, nous devons le localiser et le fabriquer. Et nous le ferons".