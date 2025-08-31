Ukraine: Zelensky annonce l'arrestation d'une personne suspectée du meurtre de l'ex-président du Parlement

Le
31 Aoû. 2025 à 23h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photo d'archives du 22 mai 2019 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays.

Le suspect a été interpellé dans la région de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé "des dizaines" de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Ce responsable a souligné que l'assassinat avait été "minutieusement péparé" et indiqué que davantage de détails seraient livrés par la police ultérieurement.

M. Zelensky a assuré sur les réseaux sociaux que les investigations se poursuivaient et a remercié les enquêteurs pour leur "travail rapide et coordonné".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 25 août 2025

Andriï Paroubiy, 54 ans, était une figure de la révolution pro-européenne du Maïdan et avait été président du Parlement ukrainien, la Rada, de 2016 à 2019.

Il a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, un assassinat que le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a imputé à demi-mot à la Russie avec qui le pays est en guerre depuis février 2022.

Andriï Paroubiy est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la "révolution orange" de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été "commandant" des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

"Acte de terreur"

Andriï Paroubiy était placé sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. Celle-ci comprend des dizaines de milliers de noms, dont ceux de nombreux responsables ukrainiens mais aussi des personnalités russes ou occidentales.

Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev

En 2014, Andriï Paroubiy avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens.

En plus de trois ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont régulièrement accusés d'assassinats, notamment de responsables politiques et militaires.

Samedi, le groupe audiovisuel public Suspilné avait affirmé que le tireur était habillé en livreur et conduisait un vélo électrique, en citant des sources anonymes.

Ioulia Svyrydenko, Première ministre ukrainienne nouvellement nommée, lors d'une session au Parlement ukrainien à Kiev le 17 juillet 2025

L'annonce de la mort d'Andriï Paroubiy a suscité une pluie d'hommages de responsables ukrainiens.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a rendu hommage à "un patriote" qui a "apporté une grande contribution à la formation de notre Etat".

Une autre figure du Maïdan, Moustafa Naïem, a salué auprès de l'AFP "l'humanisme" d'un responsable qui s'est battu pour "des questions importantes".

L'ancien président Petro Porochenko a lui affirmé que le décès d'Andriï Paroubiy était un "tir en plein cœur de l'Ukraine", dénonçant "un acte de terreur".

International
UKRAINE

