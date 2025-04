Ukraine : Zelensky réclame de faire "pression" sur Moscou

Ce même jour, 12 personnes ont été tuées dans des attaques russes menées à plusieurs endroits en Ukraine, selon des sources régionales.

"Il faut faire pression sur les tueurs" russes "pour mettre fin à cette guerre et garantir une paix durable", a lancé Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Un peu plus tôt, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a annoncé être arrivé à Paris avec deux ministres pour rencontrer des "représentants" européens et américains, le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, et l'émissaire Steve Witkoff étant eux aussi attendus pour des discussions sur l'Ukraine.

Ces derniers doivent rencontrer jeudi le président Emmanuel Macron et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Les parties discuteront d'un éventuel "cessez-le-feu complet", de l'implication d'un contingent "multinational" en Ukraine en cas de paix, et du développement du cadre de sécurité de le pays, selon un communiqué du ministère ukrainien des affaires étrangères.

Le Kremlin a, pour sa part, réagi jeudi à cette visite en déclarant que l'Europe souhaitait "la poursuite de la guerre".

Cette réunion intervient alors que des "attaques massive de drones" russes ont fait trois morts et 30 blessés, dont cinq enfants, à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Serguiï Lyssak.

Il a aussi fait état de deux morts à la suite de tirs d'artillerie russe dans la ville de Nikopol, un peu plus au sud.

Quatre personnes ont aussi été tués et 17 blessées dans des attaques russes dans la ville méridionale de Kherson située non loin du front, ainsi que dans un village, selon le parquet régional.

Deux autres personnes ont été tuées dans la ville de Kramatorsk, et une dans la ville de Pokrovsk, située près de la ligne de front, selon le gouverneur de la région orientale de Donetsk.

En parallèle, l'armée russe a revendiqué la prise de la petite localité de Preobrajenka, dans la région de Donetsk.

Les discussions sur l'Ukraine à Paris ont lieu dans une période de forts remous dans les relations entre l'Europe et les Etats-Unis, bouleversées par le retour au pouvoir du président Donald Trump et son rapprochement avec Moscou.

Lors d'une interview télévisée sur Fox News lundi, l'émissaire américain Steve Witkoff a soutenu qu'il voyait un accord de paix "émerger". Le mois dernier, Vladimir Poutine avait de facto rejeté la proposition américaine d'un cessez-le-feu total et inconditionnel.