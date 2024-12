Un an avant les effondrements rue d'Aubagne, une note alarmante écartée

Un an avant les effondrements meurtriers de la rue d'Aubagne, à Marseille, un expert avertissait du "risque réel" que couraient les habitants du numéro 65: le tribunal qui juge ce drame a salué mardi ce travail, balayé à l'époque par les services de la Ville.

Les appels à l'aide ignorés, les experts trop pressés, les rapports mal rédigés: depuis près d'un mois, à la barre du tribunal correctionnel de Marseille, se succèdent des prévenus et témoins dont les ratés résonnent comme autant de signaux d'une catastrophe annoncée, qui a fait huit morts le 5 novembre 2018.

C'est dans ce contexte que mardi, après l'audition du gérant d'une société d’ingénierie auteur d'un rapport alarmant en 2017, le président Pascal Gand a remarqué: "Vous êtes le seul à avoir clairement signifié la gravité de la situation et à vous être manifesté par des mesures adaptées".

Cet ingénieur structure, Anthony Knellwolf, avait été mandaté par un expert judiciaire pour un état des lieux du mur mitoyen entre le numéro 67, et le numéro 65.

A la barre, ce trentenaire est revenu sans hésitation sur ses observations d'octobre 2017: le "bombement" du mur, les remontées capillaires d'eau, des fissures "qui avaient bougé en un an".

"Ca ne voulait pas dire que ça allait immédiatement tomber, mais que si rien n'était fait, on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer", se souvient-il.

La conclusion de son rapport est alarmante: "ces désordres représentent un risque réel pour les biens et les personnes à court terme". Sa société prévient aussitôt l'expert judiciaire qu'il faut "procéder à une mise en sécurité du mur très rapidement".

Anthony Knellwolf fait des préconisations claires: des solutions de confortement passant par la mise en place d'un étaiement et d'un butonnage (structures de soutien) provisoires, pour sécuriser le mur mitoyen, des travaux estimés entre 5.000 et 10.000 euros. Il demande aussi à pouvoir expertiser le mur mitoyen qui sépare le 65 du 63, qu'il soupçonne, à juste titre, de souffrir des mêmes désordres. Une demande qui n'aboutira jamais...

"Pourquoi vous n'avez pas réagi?"

Destinataires de ce signalement important, les services municipaux de gestion et prévention des risques vont désamorcer l'alerte: l'agent municipal qui se rend sur place quelques jours plus tard n'est "pas au courant" du rapport et se contente d'un "constat visuel", qui ne lui semble "pas inquiétant".

Du côté des copropriétaires aussi, les conclusions de M. Knellwolf sont contestées, minimisées pour éviter une procédure de péril, ou des travaux.

Le président du tribunal a tancé Gilbert Cardi, conseiller technique du syndic: "Le 23 octobre 2017, vous êtes saisi d'une alerte très grave, je ne comprends pas, pourquoi vous n'avez pas réagi?"

Réponse bredouillée: "pour moi le mur mitoyen 65/67 n’était pas dans l’état de gravité décrit par Betex (la société de M. Knellwolf). Pour moi y’avait pas de problème".

Les décombres des deux immeubles effondrés rue d'Aubagne à Marseille, le 6 novembre 2018 AFP/Archives

Un autre expert mandaté par le syndic, qui a avoué mardi ne même pas être allé des deux côtés du mur mitoyen lors de sa visite du 6 novembre 2017, concède aussi ne pas avoir pris le temps de lire la note Betex avant son expertise. "Enfin, elle fait une page, pas 50!", s'agace le président.

Une fois de plus, Xavier Cachard, l'un des copropriétaires et avocat du syndic de l'immeuble effondré, a plaidé "une succession de petits problèmes que personne n'a relié entre eux". "Cet immeuble, le 65, c'est comme quelqu'un qui est malade: d'abord il est très fatigué, ensuite il a un problème à un endroit de son corps et en fait il est gravement malade". Et d'assurer avoir fait réparer les problèmes "un par un".

Pourtant, six ans après les faits, la copropriété n'est pas en mesure de produire une preuve qu'elle a fait réaliser des travaux d'étaiement suite au rapport Betex. "Apparemment rien n'a été fait...", a noté le tribunal.