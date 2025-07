Un désastre climatique inconstitutionnel? De jeunes Américains saisissent la justice

L'un veut forer du pétrole "à tout-va", les autres réclament "vie, liberté et quête du bonheur": saisi par de jeunes Américains, un tribunal du Montana devra juger si la politique climatosceptique de Donald Trump est conforme à ces principes fondateurs des Etats-Unis.

Devant cet Etat du nord-ouest, ce mouvement de la jeunesse compte faire valoir à la rentrée que les projets du président favorables aux combustibles fossiles vont non seulement accélérer le changement climatique, mais aussi violer leurs droits fondamentaux protégés par la Constitution.

"C'est angoissant de penser à mon avenir", confie à l'AFP Eva Lighthiser, à la tête de ce groupe, lors d'une manifestation devant le Congrès dans la capitale Washington.

"Le climat est devenu imprévisible, il est déstabilisé et ça ne va faire qu'empirer. C'est très difficile à accepter pour quelqu'un qui entre tout juste dans l'âge adulte", poursuit cette jeune femme de 19 ans, originaire de Livingston, ville du Montana située près du célèbre parc national de Yellowstone, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Avec des cas similaires à travers le monde, jusqu'à la Cour internationale de justice qui doit rendre un avis très attendu mercredi, l'affaire Lighthiser contre Trump est l'une des plus connues.

Juridiquement, elle s'appuie sur le Cinquième amendement qui interdit à l'Etat fédéral de priver la population de ses droits fondamentaux sans procédure légale régulière.

Dans cette affaire, l'association Our Children's Trust représente 22 jeunes, forts de deux succès récents au niveau local.

"Profiter de son existence"

Dans ce même Montana par exemple, un juge s'était rangé en 2023 du côté de jeunes plaignants qui reprochaient aux autorités locales d'avoir fait fi de l'impact environnemental lors de la délivrance de permis de construire.

Des jeunes manifestent dans le cadre de leur combat judiciaire contre la politique du président américain Donald Trump favorable aux énergies fossiles, devant le Congrès, à Washington, le 16 juillet 2025 AFP

Un an plus tard, d'autres jeunes étaient parvenus à un accord pour accélérer la décarbonation du secteur des transports à Hawaï.

En cause aujourd'hui: les décrets du président Trump qui a déclaré l'"urgence énergétique nationale", tant pour accélérer la production de combustibles fossiles que pour bloquer les initiatives liées aux énergies renouvelables.

Représentant Our Children's Trust, Me Mat Dos Santos estime que la Cour suprême majoritairement conservatrice et prompte à défendre le "droit à la vie" pour restreindre l'accès à l'avortement, devrait l'"étendre aux enfants vivants". Ce principe "signifie que chacun a le droit de profiter de son existence sur Terre".

Fait inhabituel, 19 procureurs locaux ont demandé à intervenir dans la procédure pour appuyer l'Etat fédéral visé par la plainte. L'affaire est donc prise au sérieux, observe Me Dos Santos.

Originaire du "Montana rural" où les habitants "accordent beaucoup d'importance à l'environnement naturel", Eva Lighthiser raconte une courte vie déjà marquée par un ciel enfumé, des inondations incessantes et un déménagement contraint par des raisons climatiques.

Envisageant d'étudier les sciences de l'environnement, elle dit souffrir d'anxiété et de dépression.

"Parcours du combattant"

Comme Joseph Lee, étudiant de 19 ans présent à la manifestation et qui, face à la menace d'une catastrophe climatique, s'interroge sur la perspective de fonder une famille.

Une banderole avec une citation d'Eva Lighthiser, à la tête d'un combat judiciaire contre la politique du président américain Donald Trump favorable aux énergies fossiles, lors d'une manifestation devant le Congrès, à Washington, le 16 juillet 2025 AFP

Ayant grandi près d'une raffinerie de pétrole en Californie, il a, enfant, souffert d'asthme aigu. Pour échapper à la pollution, sa famille a déménagé en Caroline du Nord, où elle a dû faire face aux inondations.

L'initiative des jeunes contre Donald Trump s'inscrit dans la lignée des batailles judiciaires sur le mariage interracial, la déségrégation ou encore le droit à l'avortement, constate Patrick Parenteau, professeur de droit de l'environnement à la Vermont Law School.

Mais il reste sceptique, avec une Cour suprême particulièrement conservatrice qui risque de rejeter l'affaire au bout du processus judiciaire.

"Les plaignants savent que ce sera un parcours du combattant", dit à l'AFP Patrick Parenteau. "Mais le fait est qu'ils se doivent d'essayer".

D'autres juristes ne voient pas ces initiatives du même oeil. Pour Jonathan Adler, professeur de droit à l'université William & Mary, il s'agit surtout de militantisme politique tapageur qui repose sur une "vision très large et sans fondement" du pouvoir des juges.

"Le changement climatique est un problème sérieux", souligne l'universitaire à l'AFP. "Mais les stratégies juridiques les plus solides ne sont pas celles qui sont conçues pour faire beaucoup de bruit".