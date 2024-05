Un élève de CM2 d’Abidjan devient champion du monde de dictée

Ému aux larmes et drapé des couleurs de la Côte d’Ivoire, Loevan Krecoum Niels Samuel-Marie, élève de CM2, savoure le moment. Il vient d'être sacré champion du monde de dictée. Le garçon de 10 ans, scolarisé à Abidjan, a remporté la 33e édition du concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie (PGL), organisée à Montréal (Canada). « C’est un sentiment de joie et de fierté, car c’était un objectif que je m’étais lancé depuis longtemps. Et quand j’ai appris que j’avais gagné, j’étais tellement content que je n’ai pas pu retenir mes larmes », a expliqué Loevan Krecoum à son retour du Canada.

Son rêve : être à la tête de l’OMS

Le jeune qui rêve de devenir directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), repart avec une bourse d’étude de 2000 dollars canadiens, soit plus d’un million de francs CFA.

71 élèves francophones de primaire ont fait le voyage depuis une quinzaine de pays, pour participer à cette compétition d’orthographe et de culture française. La dictée était organisée à l’université Laval, au Québec. Son thème, cette année, était le leadership.

La Dictée de la Francophonie de la Fondation Paul Gérin-Lajoie est un événement qui a pour objectif de stimuler la pratique de la langue française, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

47% d’analphabétisme en Côte d’Ivoire

Loevan Krecoum a remporté le concours dans la catégorie des classes de français, langue seconde. Le jeune ivoirien avait été sélectionné à Yamoussoukro, le 23 mars dernier, pour représenter son pays au Canada. Le 20 mai, il a retrouvé sa famille et son école, le P’tit Royaume à Bonoumin (Abidjan), où il a été célébré pour sa victoire. Une délégation du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a fait le déplacement pour venir féliciter le jeune champion.

La dictée a été réintroduite dans le système éducatif ivoirien à la rentrée 2021. Objectif : faire tomber le taux d’analphabétisme, qui est estimé à 47% en Côte d’Ivoire selon l’Unesco.