Un éminent « chasseur de nazis » dénonce l’inaction « lamentable » du Canada

Le nombre exact de présumés criminels de guerre nazis arrivés au Canada dans les années 1950 n’est pas connu. Selon le Centre Simon Wiesenthal, qui a pour mission de préserver la mémoire de la Shoah, ils seraient "des milliers", alors que la Commission d’enquête Deschênes, mise en place par le gouvernement fédéral en 1985 pour se pencher sur cette question, a évalué leur nombre à "quelques dizaines".

Dans son rapport, soumis en 1986, la Commission indique que cet écart dans les chiffres s’explique par un "amalgame" entre "criminels de guerre" et "sympathisants".

La Commission mentionne d’ailleurs explicitement la Division SS Galicie, dans laquelle a combattu M. Hunka, affirmant que les membres de cette unité "ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité avant leur admission au Canada". "Les accusations de crimes de guerre contre les membres de la Division SS Galicie n'ont jamais été étayées", ajoute le rapport.

Cette unité avait pourtant été déclarée "organisation criminelle" par le Tribunal militaire international lors du procès de Nuremberg.

Quelques cas célèbres

L'identification et la poursuite des criminels de guerre au Canada, y compris ceux de la Seconde Guerre mondiale, relèvent du Programme sur les crimes de guerre. Il s’agit d’un programme fédéral né d'un partenariat entre quatre agences fédérales : la GRC, le ministère de la Justice, Immigration et citoyenneté Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.

"Parce qu’il est de plus en plus improbable que les poursuites des crimes commis au cours de la Seconde Guerre mondiale soient fructueuses, le Programme a récemment mis l’accent sur la révocation de la citoyenneté", indique le Programme sur les crimes de guerre dans un rapport publié en 2008.

C’est à partir de 1994 que le gouvernement canadien commence à privilégier la révocation de la citoyenneté plutôt que les poursuites criminelles à la suite de l'acquittement de plusieurs anciens combattants nazis, dont Imre Finta et Stephen Reistetter, en l'absence de "preuves suffisantes".

Sur cette photo datant du 20 novembre 1945, la police militaire garde la salle d'audience lors de la première séance du Tribunal à Nuremberg. Associated Press / B.I. Sanders