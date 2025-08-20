Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Le
20 Aoû. 2025 à 20h06 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Français Laurent Vinatier dans un box du tribunal Zamoskvoretski à Moscou le 14 octobre 2024

AFP/Archives
Alexander NEMENOV
2 minutes de lecture

Le chercheur français Laurent Vinatier, qui purge une peine de trois ans dans une prison russe, fait désormais l'objet d'une enquête pour espionnage, selon des documents judiciaires rendus publics mercredi, laissant présager une prolongation de sa peine.

Selon un document consulté par l'AFP, M. Vinatier a été convoqué à une nouvelle audience, cette fois pour espionnage, un chef d'accusation passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

"Une audience a été fixée au 25 août 2025 à 14h30", indique le document. Laurent Vinatier, qui travaillait pour une ONG suisse de médiation dans les conflits, fait partie d'un groupe d'Occidentaux arrêtés en Russie alors que les tensions diplomatiques s'intensifiaient autour de l'Ukraine.

Paris a exigé de Moscou la libération de son ressortissant, accusant la Russie de prendre des Occidentaux en otage. Il a été reconnu coupable d'avoir recueilli des informations sur l'armée russe et d'avoir enfreint la loi sur les "agents étrangers", car il ne s'était pas enregistré en tant que tel.

M. Vinatier, qui travaillait comme conseiller au Centre pour le dialogue humanitaire, basé à Genève, est un chercheur chevronné sur la Russie et d'autres pays post-soviétiques.

Il a déclaré devant le tribunal que dans son travail, il s'était toujours efforcé de "présenter les intérêts de la Russie dans les relations internationales".

