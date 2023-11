Un hêtre légendaire déraciné par la tempête Ciaran en forêt de Brocéliande

Un arbre plusieurs fois centenaire de la forêt de Brocéliande, le hêtre de Ponthus, a été déraciné par les vents violents de la tempête Ciaran, a indiqué vendredi à l'AFP Guy de Courville, du groupement forestier du Val des Fées.

L'arbre, dont l'âge était estimé "entre 250 et 300 ans", selon Guy de Courville, se situait en plein coeur de la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de Brocéliande et haut lieu de la légende du roi Arthur.

Inscrit au registre des arbres remarquables de Bretagne, il protégeait selon la légende les ruines du château de Ponthus.

Le hêtre avait été conservé au cours des siècles par les forestiers comme "réserve, pour permettre la régénération de la forêt", a expliqué Guy de Courville.

Vue aérienne du hêtre de Ponthus, arbre plusieurs fois centenaire, au sol après avoir été déraciné par les vents violents de la tempête Ciaran, dans la forêt de Brocéliande, le 3 novembre 2023 à Paimpont, en Ille-et-Vilaine AFP

Longtemps protégé par les arbres alentours, "il s'est retrouvé en plein vent" car ces arbres, malades, avaient dû être coupés, a-t-il décrit.

"Le tronc a été cassé, creux", l'arbre était atteint par "des pourritures liées à l'âge", a encore indiqué Guy de Courville. "Il a vécu sa vie, comme nous il est mortel et il arrivé au bout de sa vie."