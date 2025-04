Un hôpital touché par une frappe israélienne dans la ville de Gaza, le nombre de victimes pas connu

Une frappe israélienne a touché l'hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza, la nuit de samedi 12 à dimanche 13 avril 2025, selon la Défense civile palestinienne. Pour l'heure, le nombre de victime n'est pas connu.

L'armée israélienne a simplement répondu à l'AFP qu'elle examinait ces informations.

D'après un communiqué du service de presse du gouvernement du groupe islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, "le bombardement" contre l'hôpital al-Ahli, également appelé hôpital Baptiste, a provoqué la "destruction d'un bâtiment (abritant) la réception et un service d'urgence" et le "déplacement de patients et de blessés".

"Un nouveau crime de guerre"

La Hamas a dénoncé un "nouveau crime de guerre" perpétré par "une entité criminelle qui a violé toutes les lois, règles et normes humanitaires, sous couverture et avec la complicité américaine".

Cet hôpital al-Ahli a été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d'une frappe qui avait fait des centaines de morts. Le Hamas avait accusé Israël d'en être l'auteur, tout comme l'Iran et de nombreux pays arabes.

Mais le président des États-Unis de l'époque, Joe Biden, avait mis son allié israélien hors de cause et accusé le Jihad islamique, un autre groupe "terroriste", d'avoir tiré "une roquette hors de contrôle".

Tirs vers Israël et frappes de représailles

Samedi 12 avril, Israël a annoncé la prise par ses troupes d'un axe clé dans le sud de la bande de Gaza, entre Khan Younès et la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte. La zone au sud de cet axe est transformé "en une portion de la zone de sécurité israélienne", a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Dans un communiqué s'adressant à la population palestinienne, il a aussi indiqué que l'armée israélienne allait "bientôt" intensifier et étendre ses opérations "dans le plus grande partie" de la bande de Gaza, au nord dans les régions de Daraj et Tuffah.

Quelques heures plus tôt, trois projectiles tirés depuis le sud de la bande de Gaza ont été interceptés par l'armée israélienne, ce qui a engendré des frappes de représailles de la part d'Israël. Les habitants de Khan Younès et des environs étaient donc à nouveau invités à se déplacer vers l'ouest.

Après deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars ses bombardements aériens suivis d'opérations terrestres, le Premier ministre Benjamin Netanyahu mettant en avant qu'une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages.